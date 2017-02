TPO - TIN NÓNG ngày 3/2: Bé 4 tuổi bị khách tới chúc Tết hiếp dâm; Bé trai 3 tuổi tử vong sau trận đòn của mẹ; Trung tá công an bị nhóm bịt mặt chém trọng thương; Đánh chết người tình rồi uống thuốc sâu tự vẫn...

Đến nhà anh N. V. V. để chúc Tết nhưng không gặp,. Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp Mông Đỗ Nhuận để làm rõ hành vi Hiếp dâm trẻ em.Thấy con trai 3 tuổi xin tiền của khách du lịch ở bãi biển, người mẹ 29 tuổi (trú thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, BR-VT) đã dùng cây tre đánh con nhiều cái.. Công an thị trấn Long Hải đã lấy lời khai nam thanh niên đang sống cùng 2 mẹ con trên để điều tra vụ việc.Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ tài xế Phạm Văn Lai (SN 1976, ở TP Vinh) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chiều 1/2,Yêu nữ đồng nghiệp 23 tuổi làm cùng quán ăn (ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) dù biết cô gái đã có bạn trai nên. Công an quận Ba Đình, Hà Nội đang tạm giam Đinh Vạn Thành về hành vi Giết người.Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm,. Công an huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) đã khám nghiện hiện, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện Thái vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.Đang ngủ tại trạm xăng của gia đình (ở phường 10, TP Sóc Trăng), vợ chồng trung tá Lê (công tác tại Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Sóc Trăng)đập phá trụ bơm xăng. Công an tỉnh Sóc Trăng đang điều tra, truy bắt nhóm hung thủ.. Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố Trần Minh Hiệp về hành vi Giết người.Công an huyện Gio Linh, Quảng Trị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Lương (22 tuổi) để làm rõ vụ xô xát khiến một thanh niên tử vong. Tối 25/1, khi cùng đến hát karaoke ở thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh), 3 nhóm thanh niên xảy ra xô xát.Tối 5/1, trong lúc đang trực tết,. Người gây án được xác định là Bùi Văn Hùng, đã đập cửa xông vào Trạm rồi chửi bới, dùng dao lao vào chém ở bả vai, tay ông Tú. Sau khi gây án, Hùng đã đến công an xã đầu thú.