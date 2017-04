TIN NÓNG ngày 7/4: Một nữ PGĐ treo cổ tự tử tại nhà riêng; Hai người đàn ông truy sát vì yêu một phụ nữ; Thư ký TAND TPHCM môi giới hối lộ; Mâu thuẫn vợ chồng, cha cắt cổ con rồi tự sát...

Công an TPHCM đã có quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Nhung (nguyên thư ký TAND TPHCM) về hành vi Môi giới hối lộ. Trước đó, cơ quan chức năng đãDo mâu thuẫn với vợ, L.V.T (SN 1987, ngụ thôn 9, xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột) dắt con gái tới nhà nghỉ tại xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột rồi. Công an tỉnh Đắk Lắk) đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án.Đang nhậu thấy Hồng Thái (32 tuổi, ngụ phường 3) vào nhà,. Anh Bảo đã giữ chặt tay Thái không cho chốt lựu đạn bung ra đồng thời khống chế đối tượng đưa đến công an. Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam Thái để làm rõ hành vi Giết người, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.Thấy con rể đi nhậu về rồi gây sự với vợ,ngay sau đó. Gây án xong, Vũ bỏ về nhà cha mẹ ruột. Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ hình sự Vũ để điều tra về hành vi Giết người.Đánh nhau do mâu thuẫn tình ái,. Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã bắt giữ Lã Viết Tr và tổ chức khám nghiệm thi thể nạn nhân để điều tra vụ việc.Sau khi nhậu cả buổi chiều tại nhà bạn thân,. Công an thị xã An Khê (Gia Lai) đã bắt khẩn cấp đối tượng Hiệp để điều tra vụ việc.Gần 1h ngày 7/4, phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập trên quốc lộ 53 (đoạn giáp ranh giữa xã Long An và thị trấn Long Hồ) chuẩn bị đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức vây bắt.Khoảng 17h ngày 6/4,. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu nạn nhân chết do tự tử. Công an huyện Bình Liêu đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.