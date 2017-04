TPO - TIN NÓNG ngày 22/4: Bé 9 tuổi bị hiếp, siết cổ rồi dìm xác dưới ao; Bị bạn trai hiếp dâm ngay lần đầu gặp mặt; 'Tuyển vợ' trong nhà nghỉ với gái 100 triệu đồng/người; Truy đuổi cướp, một phụ nữ bị tai nạn tử vong...

Bị Phạm Thành Chung (SN 1989, trú phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) đi xe máy cùng chiều giật mất chiếc điện thoại,. Công an TP Cẩm Phả đã bắt Phạm Thành Chung để xử lý theo quy định của pháp luật.Do mâu thuẫn cá nhân Long Quang Vui (SN 2002, ở Bắc Quang, Hà Giang) đã sát hại chị Lùng Thị Dế (SN 1978, ở Bắc Quang).. Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ án mạng.Công an quận 10 (TP HCM) tạm giữ hình sự Trần Trọng Đạt (43 tuổi) về hành vi Giết người. Trước đó. Công an quận 10 (TP HCM) bắt giữ Đạt ngay sau đó nhưng đối tượng có biểu hiện không tỉnh táo, liên tục lảm nhảm.Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) vừa hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính Khổng Anh Việt (30 tuổi, quê Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thị Thủy (28 tuổi, quê Tây Ninh) về hành vi Môi giới kết hôn với người nước ngoài. Trước đó,(tương đương 100 triệu đồng).Bị mất tích trên đường đi học về,. Công an tỉnh Đồng Tháp đã khoanh vùng, xác định nghi phạm gây án và đang củng cố chứng cứ để bắt giữ.Quen nhau qua facebook,. Cô gái chống trả quyết liệt, đạp cửa chạy thoát ra ngoài và tri hô. Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố, bắt tạm giam Tuấn Anh để điều tra về hành vi Hiếp dâm.Bực tức vì vợ bỏ nhà đi sau khi bị mình đánh,, thậm chí dùng súng bắn mẹ đẻ bị thương vì "đòi" đưa cháu đi cấp cứu. VKSND huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định truy tố bị can Y Cáo Niê về tội Cố ý gây thương tích.