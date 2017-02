TPO - TIN NÓNG ngày 26/2: Bé gái bị kẻ cầm kim tiêm vào tận nhà hiếp dâm; Hàng chục thanh niên đang bay lắc trong phòng hát karaoke; Cô gái bị sát hại tại Lào đã được đưa về quê an táng; Nổ lớn trước cửa nhà trưởng công an xã...

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, xác minh nội dung trình báo của gia đình bà Nguyễn Thị N (64 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) về việc. Nạn nhân là em Nguyễn Thị Ngọc H (13 tuổi) và Nguyễn Thanh N (14 tuổi, cùng ở xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành).Khoảng 12h ngày 25/2, một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà trưởng Công an xã Sơn Cẩm (Phú Lương, Thái Nguyên).. Lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc.Trong ngày khai trương,. Tuy nhiên, nam nhân viên khai không lấy số tiền 200 triệu đồng như bà T. trình báo. Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ Phạm Khắc Tường để điều tra, làm rõ.

Theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, công dân nữ Huỳnh Thị Thanh Truyền (SN 1995, quê Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) vừa bị sát hại tại nơi tạm cư thuộc thành phố Vientiane (Lào) vào ngày 18/2. Đại sứ quán Việt Nam đã đề nghị các cơ quan chức năng của Lào điều tra, truy bắt hung thủ gây án, đồng thời đã hỗ trợ gia đình nạn nhân đưa thi hài chị Truyền về nước. (Xem chi tiết)

Công an huyện An Dương đã. Tại đây, các trinh sát phát hiện hàng chục thanh niên đang sử dụng ma tuý tập thể. Qua kiểm tra trong 18 đối tượng có 9 đối tượng dương tính với chất ma túy.Cơ quan CSĐT. Theo đó, có 9 đối tượng bị truy tố về hành vi Tổ chức đánh bạc và gá bạc, các bị can này đều trú huyện Gia Viễn (Ninh Bình). Ngoài ra, 20 đối tượng khác cũng bị truy tố về hành vi Đánh bạc.

Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố Cư Seo Quang (17 tuổi) và Cư Seo Đồng (20 tuổi, cùng trú tỉnh Lào Cai) về hành vi Mua bán người. Tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận, bằng thủ đoạn làm quen qua mạng xã hội Facebook đối tượng vờ yêu rồi rủ các nạn nhân đi chơi tại các chợ giáp biên giới để dễ dàng bán "người yêu". (Xem chi tiết)

. Các đối tượng đã phá khóa đột nhập vào hàng loạt nhà tại quận Bình Tân và huyện Bình Chánh lấy trộm xe máy, tiền, vàng... Liên quan đến vụ án, chủ tiệm vàng Đoàn Ngọc Trường Trãi (27 tuổi) bị cáo buộc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.