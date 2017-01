TPO - TIN NÓNG ngày 23/1: Bốn thiếu nữ 16 tuổi bay lắc trong quán karaoke; Bắt khẩn cấp đối tượng bắn hàng xóm vì tranh chấp đất; Đang nằm ngủ, bị bạn nhậu cắt đứt "của quý"; Tìm thấy thi thể "bé 5 tuổi nghi bị bắt cóc"...

Thấynhưng bị bảo vệ kịp phát hiện. Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Loan để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.. Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Việt (SN 1990) và Bùi Văn Khánh (SN 1994) để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.Do tranh chấp đất,. Công an huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang vừa bắt khẩn cấp Đặng Văn Mưu để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, quê Hải Dương, tạm trú xã Đông Tiến) về việc cháu Nguyễn Hoàng Minh (5 tuổi) bị mất tích, có khả năng bị bắt cóc. SDo nằm mơ thấy mẹ ruột là bà Thạch Thị Tư (63 tuổi) chết do bị ngược đãi tại nhà em gái,. Công an huyện Trà Cú (Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự Kim Phươne để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.Sau khi. Trên đường di chuyển, gặp lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, anh Bình tri hô và được giải cứu. Công an TP Vũng Tàu đang tạm giữ Nguyễn Trọng Hứa để điều tra vụ việc.Công an TP HCM vừa bắt giữ Phan Thế Hòa về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.