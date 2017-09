Bản tin Hình sự 18H: Bị chém đứt lìa tay, người đàn ông tử vong tại chỗ

Sau khi uống rượu, thấy cháu nội của chị dâu đang chơi một mình,. Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, tạm giam Vụ về hành vi Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết) Xảy ra ùn tắc giao thông tại giao lộ ngã tư đường Mai Thúc Loan-Xuân 68,. Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Thắng để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản. (Xem chi tiết) Đang dừng xe nói chuyện tại trước cổng đại học Ngân hàng (đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức)Công an quận Thủ Đức (TP HCM) tình nghi, vụ việc có sự tham gia của một số tài xế xe ôm truyền thống đang hành nghề gần đó.Bị công an mời về làm việc do uống rượu say cầm dao đe dọa giết bố vợ,. Công an huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình đã tạm giữ nghi can Việt để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Do ghen tuông,. Công an phường 12 (quận 5, TP HCM) đã mới 3 đối tượng này về trụ sợ lấy lời khai. (Xem chi tiết) Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang). Được biết, người đàn ông khoảng 48 tuổi được phát hiện chết trong tư thế treo cổ còn chị vợ 31 tuổi tử vong trong phong ngủ. (Xem chi tiết) Thấy ông ngoại bé gái hàng xóm đi nhậu,. Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Trung về hành vi Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết) Bị đánh do mâu thuẫn nhưng không gây thương tích,Nạn nhân tử vong ngay sau đó. Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tạm giữ Lộc về hành vi Giết người.

Sơn Ngân