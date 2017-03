TIN NÓNG ngày 30/3: Siết cổ, đâm tài xế taxi để cướp trong đêm; Bị công an bắt tại trận khi đang "mây mưa" với người yêu 12 tuổi; "Ế hàng", gái bán dâm dụ khách đến chỗ vắng để cướp; 155 chiếc iPhone đỏ bị tịch thu ở sân bay Nội Bài...

Kiểm tra vali của người phụ nữ nhập cảnh ở sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng hải quan. Chủ số hàng trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và các loại giấy tờ liên quan đến lô điện thoại iPhone ước trị giá hơn 3 tỷ đồng này.Sau 20 ngày mở rộng điều tra, dẫn giải Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi) từ Đồng Nai về các tỉnh miền Trung,. Ngoài ra cơ quán chức năng vẫntiếp tục truy lùng 2 nghi can còn lại của vụ án hiệm "ôm" số vàng lớn được chia sau vụ trộm.Trụ sở Công an phường Bình Hưng Hòa B (số 43, đường 16, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) vừa bị 3. Công an quận Bình Tân, TPHCM đã rà soát camera an ninh được lắp đặt trong phường để điều tra, truy xét nhóm thanh niên trên.Lời qua tiếng lại xung quanh chậu nước giáo viên rửa tay trên lớp, em Nguyễn Xuân Hồng té nước và đấm vào mặt bạn cùng lớp.. Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang tạm giữ nam sinh này để làm rõ vụ việc.Bị đối thủ chặn xe và dùng gạch đánh vào đầu do mâu thuẫn trước đó,khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ Dương để điều tra về hành vi Giết người.Thiếu tiền tiêu xài do ít khách mua dâm,. Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố, bắt tạm giam Kim Yến cùng bạn trai để điều tra làm rõ hành vi Cướp tài sản đồng thời tiến hành truy bắt em trai của Yến để xử lý theo pháp luật.Sau khi điều lái xe taxi tới đoạn đường vắng,. Nạn nhân đã chống cự quyết liệt nên may mắn thoát được ra ngoài. Công an TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã bắt nghi phạm này sau chưa đầy 12 giờ gây án.VKSND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã phê chuẩn lệnh bắt đối với Nguyễn Quốc Cường (17 tuổi, trú xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Trước đó,