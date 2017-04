TPO - TIN NÓNG ngày 18/4: Bị đâm lia lịa, 2 công an gục giữa đường; Đánh chết bạn rồi dìm xác dưới ao tôm; Giám đốc Sở lên tiếng vụ mất trộm 450 triệu tại phòng làm việc; Thả 15 người bị bắt giữ trái pháp luật ở xã Đồng Tâm...

Chiều ngày 17/4 một số người dân ở khu phố 3, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa - Đồng Nai phát hiện. Công an TP Biên Hòa đang tìm kiếm bộ phận bị mất và điều tra nguyên nhân vụ việc.Nghe bạn nói lời khiếm nhã,. Do sợ bị bắt Giỏi mang xác nạn nhân giấu trong ao nuôi tôm và tự thú khi thi thể Phụng được người nhà phát hiện. Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ nghi can này để điều tra hành vi Giết người.Thấy bạn bị đánh,. Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Lê Văn Lý để điều tra về hành vi Giết người.. “Hiện họ còn giữ 20 người, chúng tôi đang tiếp tục thuyết phục trao trả số người còn lại" - đại diện cơ quan chức năng Hà Nội cho biết sáng nay, 18/4. Bốn công dân ở xã Đồng Tâm bị bắt về hành vi gây rối cũng vừa được tạm thời cho tại ngoại phục vụ điều tra.Quay lại sống với Phan Văn Tú (45 tuổi) tại quận 9 sau nhiều năm ly dị,. Công an quận 9 (TP HCM) đang tạm giữ Phan Văn Tú để điều tra về hành vi Đe dọa giết người và Hủy hoại tài sản.Cho rằng người phụ nữ không quen biết tìm đến nhà thôi miên hòng cướp tài sản của mình,. Công an xã Diễn Hạnh có mặt kịp thời để giải tán đám đông, đưa chị B.T.B, (ngụ xã Diễn Bích) về trụ sở để làm rõ vụ việc.Rút 450 triệu đồng từ ngân hàng về để mua đất nhưng do chưa giao dịch được,. Công an thành phố Lạng Sơn đang khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm để xử lý.Đang bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý hành chính do vi phạm luật giao thông,. Công an huyện Gò Quao (Kiên Giang) đã khởi tố, tạm giam Danh Tài về hành vi Cố ý gây thương tích.Người dân trong xóm Ngay (xã Mỹ Hòa, huyện Tân lạc, tỉnh Hòa Bình) vừa. Công an tỉnh Hòa Bình cho biết phải chờ kết quả xác minh chính xác mới có thể khẳng định được.