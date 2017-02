TPO - TIN NÓNG ngày 7/2: Bị đánh chết, phi tang xác khi tới chơi nhà bạn gái; Truy tìm tung tích cô gái có hình xăm hoa hồng bị cắt cổ; Cảnh sát điều tra vụ nam thanh niên tử vong dưới chân đồi...

Đang ngồi chơi tại phòng trọ của bạn gái,. Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã Trung về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Đồng Nai phát thông báo nhờ người dân xác định thân nhân, tìm lai lịch nạn nhân nữ bị sát hại và bỏ thi thể trong bao tải.. Thi thể nạn nhân bị phân hủy nên công an phát thông tin nhờ người dân hỗ trợ thông tin nhận dạng.Trong lúc đang giao lưu văn nghệ tại nhà văn hóa thôn 14 (xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu),. Trong đó, nặng nhất là Nguyễn Đình Hào (SN 1994, là Phó bí thư chi đoàn) bị đâm thủng ruột. Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đang điều tra vụ việc.Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Kim Thanh (trú khu phố Hải Trung, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trước đó,Vừa từ quê ra, anh Trương Tuấn Hiếu (35 tuổi) không gọi được ai mở khóa nên phá cửa vào nhà mẹ vợ ở thôn Dân Phú (xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam),. Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đang điều tra làm rõ.Sáng 6/2, người dân phát hiện thi thể nam giới chưa rõ danh tính, khoảng 30 tuổi ở chân đồi phía sau bến xe Sơn La. Công an tỉnh Sơn La cho biết: "".Sang nhà hàng xóm chúc Tết, thấy chỉ có một mình nữ chủ nhân ở nhà,. Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã bắt được Tuấn, khi hắn đang ẩn náu tại nhà một người quen cách nơi gây án 10 cây số.Cãi nhau về chuyện chăm sóc mẹ và cưới vợ,. Công an tỉnh Phú Yên đang tạm giữ nghi phạm Trực để điều tra vụ việc.