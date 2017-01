TPO - TIN NÓNG ngày 25/1: Người làm công bị đánh gãy chân, tay và 3 xương sườn vì đòi lương; Bảo vệ hiếp dâm nữ công nhân nông trường cao su; Chồng sát hại vợ sau trận cãi nhau ngày giáp Tết; Dân chơi quỵt tiền quán bar, cướp taxi ở Sài Gòn...

Do không được trả lương nên. Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Bá Cường để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.Xảy ra mâu thuẫn trong quán bi-da ở phường Hội Thương (TP. Pleiku). Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập 2 thanh niên ở phường Hội Thương lên trụ sở làm việc.Hẹn nhau ra quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn bất thành,. Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 3 thanh niên (từ 20-25 tuổi cùng quê Thanh Hóa) để làm rõ vụ án.Đi nhậu say về lán bảo vệ tại nông trường cao su Hòa Bình. Công an TP Kon Tum đang tạm giữ Lê Hòa Thuận để điều tra về hành vi Hiếp dâm.Sau khi. Khi bị chặn lại, Thành cố thủ bên trong một lúc mới chịu ra. Công an quận 3, TP.HCM đang tạm giữ Châu Khắc Thành để điều tra về hành vi Cướp tài sản.. Nghe tiếng kêu cứu, người nhà chạy vào phát hiện nạn nhân gục trên vũng máu. Ông Lũy bị khống chế, còn người vợ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.Tranh giành mặt bằng làm bãi trông giữ xe trái phép trước cổng chùa Cao Linh,. Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đang truy tìm hung thủ để xử lý theo pháp luật.Được Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã cho ngủ nhờ khi say rượu,. Công an huyện Năm Căn (Cà Mau) tạm giữ hình sự Lý Hoàng Huy điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em.