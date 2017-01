TPO - TIN NÓNG ngày 29/1: Cảnh sát phá trường gà lớn ở miền Tây; Nam 9X đâm chết tình địch ngay trên giường; Cảnh sát truy bắt hàng trăm xe đua ở Sài Gòn; Đặc nhiệm Sài Gòn quật ngã kẻ cướp iPhone của nữ du khách...

Xảy ra mâu thuẫn do liên quan đến việc tranh chấp tiền vay mượn,. Công an tỉnh Phú Yên đang tạm giữ Vương để điều tra về hành vi Giết người.Bất ngờ tập kích trường gà quy mô lớn tại bãi đất trống thuộc khu vực Bình Dương B (phường Long Hòa, quận Bình Thủy),Nghe tin bạn gái đang ngủ với người khác, Lê Anh Tuấn (18 tuổi) rủ Nguyễn Tiến Hùng (17 tuổi) và Phan Hoàng Khải (16 tuổi, cùng trú TP Nha Trang). Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã bắt giữ Lê Anh Tuấn về hành vi Giết người.. Trên đường tháo chạy, nhóm này rú ga lạng lách, đánh võng chen nhau khiến va chạm ngã lăn ra đường. "Những loại xe này có khả năng đạt tốc độ lên đến hơn 140 km/h", một CSGT cho hay.

Hai xe máy chạy ngược chiều tốc độ cao đã va chạm nhau sáng mùng 1 Tết, làm hai người tử vong, hai người bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra tại địa bàn xã Hòa Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Hậu quả, 2 người điều khiển xe máy là Lê Minh Tâm (23 tuổi) và anh Nguyễn Tuấn Minh (17 tuổi) tử vong tại chỗ, hai người ngồi sau xe máy bị thương rất nặng. (Xem chi tiết)

Sau khi. Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ nghi phạm để điều tra về hành vi Cướp tài sản.