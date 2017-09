Bản tin Hình sự 18H: Bố bắt quả tang bạn nhậu hiếp dâm con gái nhỏ tại nhà

Thấy người đàn ông (39 tuổi) chở vợ cũ của mình bằng xe máy trên đường nông thôn ở huyện Vĩnh Thạnh,. Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ nghi can Tấn để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Sau khi nhậu say nằm lại nhà bạn ở xã Sơn Phước,. Vụ việc bị bố nạn nhân bắt quả tang và báo cho Công an địa phương. Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nhựt về hành vi hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết) Đến siêu thị điện máy trên đường Tân Kỳ Tân Quý làm việc,. Công an quận Tân Phú (TP HCM) trích xuất camera để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Công an tỉnh BR-VT đang phối hợp với các đơn vị chức năng. Nạn nhân được xác định là anh N.T.C (20 tuổi, trú huyện Châu Đức, BR-VT) - chiến sĩ nghĩa vụ, nghi dùng súng AK-được cấp trong quá trình làm nhiệm vụ để tự sát . (Xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn với người tình về chuyện tiền bạc tại nhà ở hẻm 71 đường Chu Văn An (phường 26, quận Bình Thạnh), Nguyễn Thanh Sơn (40 tuổi) bóp cổ nữ Việt kiều 44 tuổi đến chết rồi lấy dây điện quấn vào tay, đầu còn lại cắm vào ổ điện để tự tử nhưng bất thành. Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự nghi phạm Sơn để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

Tỉnh dậy sau giấc ngủ say, bà Huỳnh Thị Hoa (trú khóm 1, thị trấn Càng Long) phát hiện cửa sau nhà bị mở, ngăn tủ chứa tài sản bị cạy, tiền vàng và kim cương trị giá khoảng 600 triệu đồng đã biến mất.Do mâu thuẫn tình cảm,. Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã bắt giữ Tân để điều tra làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết) Sau khi xô xát với đôi nam nữ tại khu vực cầu chui cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ (địa phận xã Nam Triều),Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội đang điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây án. (Xem chi tiết)

