TIN NÓNG ngày 11/4: Bỏ hơn trăm triệu thuê khách sạn cho chân dài bán dâm; 'Nghịch tử giết mẹ đẻ rồi đào hố chôn xác phi tang; Thiếu nữ bị cưỡng bức, giấu xác trong căn chòi; Xách rìu chém gục người vợ rồi đổ xăng tự thiêu...

Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm và 5 cô gái đang nằm chờ "phục vụ" khách tại một khách sạn trên đường Quang Trung., hô hoán. Trí bỏ chạy nhưng bị người dân truy đuổi bắt giữ. Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đang tạm giữ Nguyễn Văn Trí để điều tra hành vi Dâm ô với trẻ em.Xảy ra cãi vã sau khi xảy ra va chạm giao thông, thấy Phan Tấn Hữu (19 tuổi) và Hoàng Lộc (24 tuổi; cùng ngụ huyện Trảng Bom) quá hung hãn, 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) bỏ đi.. Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 2 nghi phạm trên để điều tra về hành vi Giết người.4 ngày sau khi rời nhà,. Sau hơn 24 giờ lẩn trốn, nghi phạm bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt khi đang từ rừng về nhà lấy đồ chuẩn bị lẩn trốn đi Quảng Ngãi.Sau khi. Cả 2 được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an Q. Tân Bình, TP.HCM xác định nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.Không thấy Bùi Thị H (SN 1994, trú xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đi chăn bò cách nhà 2km trở về như thường lệ,Nạn nhân tốt nghiệp cao đẳng mầm non, vừa thi công chức tại tỉnh Lai Châu, đang đợi kết quả.Công an tỉnh Thanh Hoá đang tạm giữ Bùi Xuân Cường (23 tuổi, trú xã Xuân Hưng, huyện Thọ Xuân) với cáo buộc Giết người, Cướp tài sản.Đang ngủ một mình,. Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Truyền để điều tra về hành vi Hiếp dâm.