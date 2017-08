Bản tin Hình sự 18H: Bốn người bị cướp đâm thương vong giữa ban ngày

Sau khi. Công an Đồng Nai đã bắt Đức trong trạng thái tinh thần không ổn định nghi ngáo đá. (Xem chi tiết) Đỗ xe ngay đầu đường Yersin để đi vào một quán cà phê nhưng. Công an phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Dokhiến chị Y. (18 tuổi, trú huyện Duy Tiên) phải nghỉ làm do xấu hổ. Công an tỉnh Hà Nam đã xử phạt hành chính 10 triệu đồng và yêu cầu Thắng xin lỗi chị Y. và gia đình. (Xem chi tiết) Cho rằng người bạn đã thiếu mình 100.000 đồng nhưng không chịu trả mà còn thách thức đánh nhau nên. Sau khi gây án Thống đến cơ quan Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) để đầu thú. (Xem chi tiết) Ngày 28/8, Công an TP HCM cùng cơ quan chức năng quận 7 trích xuất camera an ninh tại chung cư cao cấp ở phường Tân Hưng,. Nhà chức trách cũng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai một số người liên quan nhưng chưa cung cấp thông tin. (Xem chi tiết) Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi) cùng em gái Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi) và Phạm Thị Thanh Hiền (32 tuổi, ở quận 6) về hành vi Môi giới mại dâm.Phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy chở theo vợ con đeo túi xách trên đường Vũ Tông Phan (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội),. Công an phường Khương Trung đã truy đuổi, bắt được nghi phạm này. (Xem chi tiết) Thiếu tiền,. Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Linh để điều tra về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

