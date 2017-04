TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Quay lén nữ sinh đang tắm để tống tiền; Người đàn ông bị đánh chết, cắt bộ phận sinh dục vì chửi bạn nhậu; Mẹ bắt quả tang bé 15 tuổi quan hệ với "bạn trai"; Đi ô tô tới đòi bảo kê, phang gãy chân đối thủ...

Công an huyện Bá Thước (Thanh Hoá) khởi tố, tạm giam Bùi Thị Thúy (43 tuổi) về hành vi Chứa và Môi giới mại dâm.Sau khi dùng điện thoại quay lén cảnh nữ sinh Hoa (15 tuổi) tắm tại nhà vào ban đêm,. Công an xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang tạm giữ nhóm thiếu niên trên để điều tra làm rõ vụ việc.Được "bạn gái nhí" rủ tới nhà nghỉ của gia đình chơi,. Mẹ của bé T. trở về và phát hiện vụ việc nên làm đơn tố cáo. VKSND huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nam để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em.Bị bại liệt nên được bạn nhậu tắm rửa, thay quần áo hộ nhưng Trần Văn Cầm (54 tuổi) liên tục chửi mắng khiến. Khi thi thể ông Cầm được phát hiện, Tâm đã tới Công an tỉnh Đồng Nai tự thú, khai nhận hành vi.Khoảng 7h45 ngày 17/4, nhân viên kế toán của UBND xã khi đến làm việc đã phát hiện. Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ việc.Đi ô tô tới đòi bảo kê việc thu gom keo không được,. Công an huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đã khởi tố, bắt tạm giam Trọng về tội Cố ý gây thương tích.Sau khi phát hiện thi thể nam giới gần hiện trường xảy ra vụ hiếp, giết cô gái chăn bò tại xã Mỹ Hòa (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), cơ quan công an đã nhanh chóng khám nghiệm và xác định đó là nghi phạm Bùi Văn Dũng.Bất ngờ ập vào spa Sake tại khu dân cư Hưng Gia (phường Tân Phong). Quản lý tại đây Nguyễn Thị Thanh Tuyền (44 tuổi) cho biết, được người phụ nữ tên Hiền thuê trông coi spa và gần 10 nữ nhân viên trẻ đẹp. Khi khách đến massage có nhu cầu "tới bến", Tuyền sẽ thu thêm 1,2 triệu đồng.