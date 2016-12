TPO - TIN NÓNG ngày 28/12: Cảnh sát nổ súng bắt hơn 50 con bạc; Án tử cho kẻ giết người phân xác rúng động Sài Gòn; Giả gái dụ du khách quan hệ để trộm cắp; Kỷ luật cán bộ uống bia, hát karaoke giờ làm việc...

Sau khi hóa trang thành dân đi đá gà tiếp cận căn nhà ở xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy,. Cảnh sát bắt giữ 51 người liên quan, thu giữ lượng lớn tiền mặt, hơn 40 xe máy cùng các tang vật khác.TAND Cấp cao tại TP HCM vừa bác đơn xin giảm án, giữ nguyên hình phạt Tử hình đối với Đặng Văn Tuấn (42 tuổi tại TP. HCM) về tội Giết người. Trước đó người đàn ông này phê ma túy đã giết hại người tình và bỏ thi thể tại nhà.Sau khi. Khi bị phát hiện đối tượng này vứt tang vật lại tẩu thoát nhưng bất thành. Công an quận 1 (TP.HCM) đã khởi tố Lê Văn Đạt về hành vi Trộm cắp tài sản.Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã có thông báo thi hành kỷ luật đảng một số cán bộ sai phạm sau kỳ họp thứ 8 vừa được tổ chức. Trong đó,Công an Lạng Sơn đang tạm giữ Lê Văn Hậu (34 tuổi) và 4 đồng phạm cùng trú Hưng Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo công an,Do các tiệm vàng sơ hở thiếu kiểm tra, nhóm trên đã gây trót lọt 6 vụ.Vừa tan học,. Nạn nhân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc đã bị một bạn học hăm dọa vì báo giáo viên bạn này đi học muộn. Công an phường Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đang điều tra làm rõ.Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã bắt Trương Văn Giàu (20 tuổi, quê Hậu Giang) về hành vi Trộm cắp tài sản.. Tổng số tiền hàng trăm triệu đồng trộm được thanh niên này đã mua vàng, bàn ghế, 2 xe máy...