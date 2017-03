TPO - TIN NÓNG ngày 3/4: Chân dài xếp hàng bán dâm bạc triệu tại tiệm hớt tóc; Kề dao vào cổ cô giáo vì không tìm thấy con ở trường; Nữ y tá bị thợ sửa ôtô cưỡng bức tại trung tâm y tế; Chủ sòng bạc bắt cóc người đòi tiền chuộc nửa tỷ đồng...

Bất ngờ ập vào tiệm hớt tóc trên đường Lê Hồng Phong (phường 1), Công an quận 10 (TP HCM) phát hiện gần chục nữ nhân viên ăn mặc mát mẻ đang chờ phục vụ khách và 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Theo điều tra ban đầu, khi khách vào tiệm, các nữ nhân viên sẽ gạ gẫm để đưa lên các phòng trên lầu, massage kích dục. Nếu khách có nhu cầu mua dâm, nữ nhân viên sẽ "phục vụ" tại chỗ với giá 1,3 triệu đồng/lượt.

Phát hiện anh Phan Long Ẩn (28 tuổi, xã Đại Minh, Đại Lộc, Quảng Nam) chơi bạc "bịp",. Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Quý (32 tuổi) và đàn em về hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.Do. Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ để điều tra về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.Dovào cổ, tay và lưng khiến nạn nhân bị thương nặng. Được biết cả hai đang là học sinh một trường cấp 3 trên địa bàn. Công an TP Thái Nguyên đang điều tra làm rõ vụ việc.

Uống rượu về, phát hiện 3 học sinh tiểu học trên đường, Lù Văn An (SN 2001, trú thôn Nàng Vạc, xã Thu Tà) khống chế, lôi Vàng Thị Ch. (SN 2008, trú thôn Ngài Thầu, xã Thu Tà) lôi vào trong rừng rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Công an huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã bắt khẩn cấp Lù Văn An để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

. 3 hôm sau, Hảo bị bắt tại nơi làm việc cùng chiếc điện thoại cướp được. Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tuấn Hảo về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Phát hiện. Công an TP Bắc Giang đã tạm giữ hình sự Ninh Quang Việt để điều tra về hành vi Trộm tài sản.Sau khi uống rượu,. Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Phát về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.Nghe người yêu là nữ tiếp viên gọi điện thoại mách bị khách nam sàm sỡ, lập tứctại bệnh viện. Công an quận Hải An (Hải Phòng) đang tạm giữ 3 người để điều tra, xử lý.Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt Trần Anh Tuấn (44 tuổi) về tội Cướp tài sản. Theo cáo buộc của cơ quan chức năng, trước đó T, trong khi vụ va chạm đã được dàn xếp xong từ lâu.Thấy nữ y tá xinh xắn đang trực ca tối một mình trong trung tâm y tế tại Nha Trang,