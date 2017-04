TIN NÓNG ngày 13/4: Bộ Công an vào cuộc vụ thiếu nữ bị cắt tai ở Sài Gòn; Thi thể bị trói tay chân trong nhà nghỉ; Cháu bé 13 tuổi mang thai 9 tháng, gia đình tưởng... đau bụng; Châm lửa đốt củi trả thù gây cháy xưởng tái chế nhớt...

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 13/4 cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố Vũ Xuân Điệp (trú thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) về hành vi Giết người. Rạng sáng 3 hôm trước, trong căn nhà cao tầng trên phố Đền Rồng thuộc phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn),. Nếu vụ việc đúng như thông tin báo chí phản ánh thì phải xử lý nghiêm minh những người vi phạm, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong tháng 4.Công an tỉnh Bạc Liêu ra lệnh tạm giam Bùi Thanh Việt (45 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó Việt thuê ôtô 7 chỗ từ Rạch Giá về Bạc Liêu rồi lừa lấy giấy tờ xe cầm cố được 1 triệu đồng.Thấy con gái đau bụng dữ dội,. Công an tỉnh Thanh Hoá lấy mẫu giám định ADN của Việt và một thanh niên tình nghi sống cùng làng để làm rõ vụ việc.Do không xin được tiền,. Sở PCCC tỉnh Đồng Nai đã huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng hơn 100 chiến sĩ chữa cháy suốt đêm. Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã tạm giữ Việt để điều tra vụ việc.Thấy hai người khách vội vàng bỏ đi, c. Công an huyện Đăk R'lâp đang điều tra làm rõ vụ việc.Bị truy đuổi vì nghi là cướp, nngay sau đó. Sau nhiều giờ lặn mò, tổ cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCMđã tìm thấy thi thể của người này và giao cho Công an quận 6 xử lý.