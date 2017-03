TPO - TIN NÓNG ngày 5/3: Bị kiểm tra hành chính, nam thanh niên rút súng bắn công an; Mang 100.000USD giả tới ngân hàng đổi, 2 người bị bắt; Cho hàng xóm ngủ nhờ, nữ gia chủ bị hãm hiếp trong đêm; Hàng trăm công an truy lùng kẻ tâm thần chém người dã man...

Bị Công an phường Vĩnh Hoà (TP. Nha Trang) yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính trên đường Nguyễn Chính, nam thanh niên rút súng bắn vào một đồng chí trong tổ tuần tra rồi bỏ chạy để lại xe và túi xách màu đen. Công an TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đang điều tra truy bắt đối tượng để xử lý theo pháp luật. (Xem chi tiết)

Phát hiện số tiền khoảng, nhân viên ngân hàng Vietcombank (ở phường Bến Nghé, quận 1) bí mật báo công an. Qua lời khai ban đầu, cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã tạm giữ ông P.N.D và N.V.T.D (49 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) để điều tra vụ việc.Gần 100 cán bộ Công an tỉnh Bình Thuận vừa bí mật bao vây khu vực vườn điều nằm xa khu dân cư xã Tiến Thành (TP Phan Thiết), ập vào. Được biết, để đến được sòng bạc phải qua ít nhất năm chốt cảnh giới cách sòng bạc hơn 3 km.

Thấy người hàng xóm sang ngủ nhờ nhưng lại leo lên giường nằm cạnh mình, đuổi không được bà Nguyễn Thị K. (SN 1952) sai cháu ngoại chạy sang gọi người thân đưa Nguyễn Thanh Bình (SN 1968, trú ấp Bình Thành) về. Người đàn ông này lợi dụng nhà vắng vẻ đã đóng cửa rồi dùng vũ lực hiếp dâm bà K.. Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã khởi tố Phạm Văn Chung (26 tuổi) và Mai Kim Anh (25 tuổi) cùng ở Lạng Sơn về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năngCông an TP Biên Hòa (Đồng Nai) hoàn tất thủ tục bàn giao Nguyễn Trung Hiếu (30 tuổi, ngụ thôn Tân Bình, xã Đắc R'moan, thị xã Gia Nghĩa) cho Công an Đắk Nông điều tra theo thẩm quyền về hành vi Giết người. Trước đó, chỉ vì xích mích nhỏ,ngay sau đó.Đi ăn cưới trở về nhà,. Theo người dân địa phương, nghi can có tiền sử bệnh tâm thần, sau khi gây án đã cầm theo hung khí và ba lô, bỏ chạy theo hướng Quốc lộ 4B. Lực lượng chức năng Lạng Sơn đang truy bắt đối tượng Kho.Công an thành phố Đà Lạt đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến nam du khách Lục Quy Phú Cường (trú phường 15, quận Bình Thạnh, TP. HCM) tử vong. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân đã tử vong khoảng 2-3 ngày trước trong tư thế nằm nghiêng, co người trong lều vải màu đỏ ở lưng chừng núi Hòn Bồ (phường 12, Đà Lạt).