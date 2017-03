TIN NÓNG ngày 31/3:Chồng vắng nhà, người đàn bà bị trai 19 tuổi hiếp dâm; Người đàn ông bị nhóm "chém thuê" đâm 17 nhát trên đường; Sát hại mẹ ruột rồi dựng hiện trường giả; 17 thanh niên dùng ma túy đá để tạo hưng phấn chơi game...

Thấy chồng bà Triệu Thị H (SN 1981, trú xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan) vắng nhà, đêm khuya thanh vắng,. Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành thực nghiệm điều tra để xử lý nghi phạm Lợi.Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa kiểm tra hành chính quán Internet ở đường Nguyễn Công Trứ (phường Tự An),. Tại cơ quan công an, các nghi can khai đã tổ chức sử dụng ma túy bằng hình thức hút hít để tạo cảm giác hưng phấn mới lạ trong việc chơi game online.Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Trương Thành Quang (38 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Giết người. Quang bị cáo buộc làsau đó tại bệnh viện.Sau khi uống rượu tại nhà,rồi thông báo với mọi người là mẹ mình chết do bị cảm. Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ nghi phạm Hà để điều tra về hành vi Giết người.Phát hiện bé 5 tuổi ở huyện Thuận Nam ngồi chơi một mình,nhưng bị mẹ nạn nhân phát hiện tri hô cùng người dân vây bắt. Công an huyện Thuận Nam, Ninh Thuận đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiền để xử lý hành vi Dâm ô trẻ em.Bị mẹ đánh một cái vào vai vì cầm dao dọa giết con chó do không xin được tiền,ngay sau đó. Công an huyện Bảo Thắng đang tạm giữ nghi phạm Quyết để điều tra về hành vi Giết người.Công an tỉnh Hà Nam vừatại địa bàn xã Thanh Hà (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Ngoài ra, nhà chức trách còn thu 41.600 viên ma túy tổng hợp, 4 gói ketamin, 8 gói ma túy tổng hợp dạng đá, một khẩu súng thể thao, 15 viên đạn ghém.Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra vụ bé gái 10 tuổi nghi bị xâm hại tình dục dẫn tới có thai. Trước đó, bà L.K C. ở huyện Bình Tân (Vĩnh Long) tố cáo việc cháu ngoại bà là