TPO - TIN NÓNG ngày 31/12: Cầm 380 lượng vàng thật rồi mang vàng giả đến đổi; Dượng rể 3 lần xâm hại cháu vợ trong khi đi tắm; Trích xuất camera truy bắt 2 đối tượng sát hại cô gái ở Sài Gòn; Cậu ấm, cô chiêu thuê biệt thự ở Sài Gòn đãi tiệc ma tuý...

Sau khi nhậu chung với nhóm bạn,. Tuy nhiên, "yêu râu xanh" chưa kịp gây án thì bị công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) cùng người dân ập vào khống chế.Đồng loạt kiểm tra 2 ngôi biệt thự nằm trong khu dân cư đường Lê Văn Lương,. Các "cậu ấm, cô chiêu" khai nhận, thuê lại 2 căn biệt thử trên để làm bãi đáp về đêm.Công an tỉnh Trà Vinh đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can Lâm Rạt Ra Mây (33 tuổi, ngụ ấp Sà Vần A, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Theo cơ quan chức năng,Thấy Nguyễn Vũ Thành (19 tuổi) bị Huỳnh Minh Tuấn (25 tuổi, cùng trú phường Cam Nghĩa) đuổi đánh đâm trọng thương trong quán hủ tiếu,. Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đang tạm giữ Huỳnh Minh Tuấn để điều tra về hành vi Giết người.Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng TP.HCM, nhận định chị Lương Thị Păn (21 tuổi, quê Nghệ An) tử vong do cướp sát hại.vào đêm 29/12 tại hẻm 237 Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp). Cảnh sát đang ráo riết truy tìm 2 nghi phạm.Thấy. Công an huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đang củng cố hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá đối tượng trên.. Do là chỗ quen biết, làm ăn lâu ngày, nên tiệm vàng tin tưởng, đồng ý cho đổi mà không kiểm tra. Công an TP Cà Mau điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Sáng 31/12,. Do hiện trường không có dấu tích của vụ tai nạn cũng không có vết máu nên nhiều người nghi ngờ đây là vụ án mạng. Công an Bình Định đang xác minh danh tính nạn nhân để điều tra vụ việc.