TPO - TIN NÓNG ngày 6/3: Nữ sinh lớp 9 có bầu, lộ mặt “yêu râu xanh”; Tưới xăng đốt chết chồng vì mâu thuẫn; Nam thanh niên đâm bạn gái rồi tự sát giữa phố; Nguyên Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Bến Tre bị bắt...

Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, bắt tạm giữ Hoàng Minh Tiến (SN 1961, ngụ xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Trước đó,. Gia đình nạn nhân chỉ phát hiện sự việc khi con gái có bầu hơn 8 tháng.Xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt,. Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Nguyễn Thị Này để điều tra làm rõ về hành vi Giết người.Cho rằng mình đã trả lãi gấp nhiều lần tiền gốc mà vẫn bị đòi ráo riết,. Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang tạm giữ 2 nghi phạm trên để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.Sau khi phá khóa trộm chiếc xe máy tay ga trước cửa một căn nhà ở khối 6A (thị trấn Anh Sơn),. Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ nghi phạm Nguyên để điều tra làm rõ vụ việc.cùng ông Võ Văn Ngàn-nguyên Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh này để điều tra vụ khai thác 26 ha rừng đước phòng hộ sai quy định. Ba cán bộ khác thuộc Sở Nông nghiệp cũng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Muốn nối lại tình cảm nhưng bạn gái không đồng ý Nguyễn Thái Hòa (25 tuổi, ở quận Tân Phú) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người cô gái rồi tự sát trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1) nhưng cả 2 được cấp cứu kịp thời, may mắn thoát chết. Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thái Hòa để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn trong khi ăn nhậu, Trần Văn Kha (39 tuổi, ngụ An Giang) lấy dao Thái Lan, Võ Văn Lượm (37 tuổi, ngụ Cao Lãnh, Đồng Tháp) cầm ống túyp sắt xông vào "huyến chiến".. Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt giữ Trần Văn Kha để điều tra làm rõ về hành vi Giết người.

Chém chết bà Hoàng Thị Sanh (SN 1963) ngay giữa đường, Lường Văn Kho (SN 1975, trú cùng xã Vân Mộng) cầm theo hung khí bỏ trốn. Sau 2 ngày lang thang ở một số nơi hoang vắng, ông Kho về nhà đóng cửa, cố thủ rồi quy hàng ngay sau đó. Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ nghi can Kho để điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)