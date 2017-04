TPO - TIN NÓNG ngày 3/4: Đang ngồi uống nước, bị 3 kẻ lạ mặt xông vào bắn tử vong; Cô gái nghi cầm đầu hơn 20 thanh niên truy sát thiếu nữ; Hơn 30 giang hồ 'giải cứu' vợ bạn trong khách sạn; Cha bị chém chết, con trai 3 tuổi đi tìm rồi chết đuối...

Tìm tới nơi trọ của Nguyễn Minh Nhựt (SN 1991, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tạm trú quận Thủ Đức) để đòi lại điện thoại,. Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Nhựt để điều tra về hành vi Hiếp dâm.Quen người đàn ông ngoại quốc qua mạng xã hội,. Hiện, bà lão không thể liên lạc được với bạn trai cũng như "cán bộ hải quan kia. Công an TP HCM đã vào cuộc điều tra vụ việc.Bị nghi ngờ lấy trộm điện thoại,rồi đi uống rượu. Con trai 3 tuổi của nạn nhân đi tìm và sau đó được phát hiện chết đuối tại con suối gần đó. VKD nhân dân tỉnh Đắk Nông đã truy tố Dũng về tội Giết người.Công an quận Thủ Đức (TP HCM) đã tạm giữ 2 phụ nữ liên quan đến cái chết của tài xế taxi tên Văn (51 tuổi, ngụ Long An). Danh tính của họ chưa được cung cấp. Tại cơ quan chức năng,tại bãi đất trống trong hẻm 74, đường Tân Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức.Đang ngồi uống nước cùng bạn tại quán ở thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc),. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ để xử lý.Sau khi kể chuyện một thanh niên mình quen biết đang rao bán xe máy nghi là xe gian, Trúc (16 tuổi, ngụ phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) bị nhóm khoảng 20 người khống chế để cô gái cắt tai, đâm vào ngực.... Công an quận Tân Bình đã triệu tập nhiều người liên quan để làm rõ sự việc.Thấy vợ nhắn tin bị bạn trai cũ giữ tại khách sạn ở Bình Dương,. Công an TP Thủ Dầu Một đã tổ chức vây bắt các đối tượng và thu giữ nhiều búa, dao, gậy, vỏ chai bia...