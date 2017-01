TPO - TIN NÓNG ngày 26/1: Cô gái trẻ bị quật ngã, hãm hiếp giữa đường; Bịt mặt, nổ súng liên tiếp vào nhà dân Thanh Hóa; Đường dây mua bán ma túy đá lớn nhất Việt Nam bị bóc dỡ; Truy sát kinh hoàng trong bệnh viện, 4 người thương vong...

Thấy cô gái 26 tuổi xinh xắn chạy xe máy từ tiệm tạp hóa ở xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh (Khánh Hoà),. Công an TP Cam Ranh đã khởi tố Nguyễn Anh Long về tội Hiếp dâm.Thấy vợ thường xuyên nhắn tin, nói chuyện với người lạ,. Công an tỉnh Bình dương đã khởi tố, bắt giam Lê Xuân Bảy để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ập vào triệt xóa 6 tụ điểm, bắt quả tang 11 đối tượng có hành vi tổ chức ghi số đề. Chủ mưu đường dây thầu đề là Kha Ngọc Cẩn (SN 1969) và vợ Lê Thị Hồng Mai (SN 1970)....Do mâu thuẫn,. Trong vòng 2 ngày khoanh vùng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 4 thanh niên (từ 20-27 tuổi) đã gây ra vụ nổ súng, thu nhiều loại hung khí.Công an tỉnh Nam Định vừa bắt quả tang Nguyễn Thị Quyên (46 tuổi) và Đào Thị Lan (38 tuổi, cùng trú Ninh Bình) đang. Để qua mặt lực lượng chức năng, 2 đối tượng trên chia nhỏ ma túy bỏ trong túi du lịch rồi để lẫn trong bao hàng hóa.Trọng thương sau vụ hỗn chiến do mâu thuẫn giữa 2 nhà xe vận tải hành khách tại phường Nam Lý (TP Đồng Hới),. Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập 30 người, trong đó 9 người bị khởi tố.