TPO - TIN NÓNG ngày 27/1: Cướp, hiếp thiếu phụ trên đường bỏ trốn;2 thanh niên bị đâm thương vong trên bàn nhậu tất niên; Nghi án chồng giết vợ rồi ôm mìn tự sát tối 29 Tết; Mua dâm rồi cướp dây chuyền của gái bán dâm...

Bỏ trốn vào rừng sau khi "múa dao" khiến một người bị thương để cướp tài sản,nhưng bất thành. Công an huyện Tương Dương, Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Kha Văn Thìn về tội Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản.Do hám lời nên. Số tiền giả trên được giấu kỹ, độn trong thùng hoa quả. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố Đào Văn Hùng về hành vi Buôn bán, vận chuyển tiền giả. (Xem chi tiết) Bị truy đuổi vì có hành vi trộm chó, Nguyễn Đức Thêm (SN 1988, trú phường Trần Phú, TP Bắc Giang) và Nguyễn Trịnh Ngọc (SN 1982, trú xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang). Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ 2 nghi phạm trên để điều tra hành vi Cướp tài sản.Xảy ra mâu thuẫn trong lúc ngồi uống rượu tất niên cuối năm,. Đến 2h30 ngày 27/1, Công an phát hiện Bình đang lẩn trốn tại thị trấn Núi Thành nên đã triển khai lực lượng vây bắt.Phát hiện 3 phụ nữ (từ 27-43 tuổi, đều quê Khánh Hòa) cùng hai em nhỏ lẻn vào dòng người trên đường hoa Nguyễn Huệ nghi trộm cắp. Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý và kêu gọi ai là nạn nhân đến công an trình báo.. Theo nhận định ban đầu, có thể do ghen tuông nên Chiến đã ra tay sát hại vợ và tự sát. Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ.Sau khi mua dâm tại một nhà trọ ở ấp Thuận An, thấy chị L.T.A. có đeo trang sức vàng, Dương Văn Tươi (32 tuổi, ở ấp Long Hanh, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang) nảy sinh lòng tham.. Công an huyện Cầu Ngang đã tạm giữ hình sự Dương Văn Tươi về hành vi Cướp giật tài sản.