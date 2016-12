TPO - TIN NÓNG ngày 30/12: Trộm hiếp dâm tập thể nữ gia chủ rồi cướp hơn 100 triệu đồng; Đột tử sau khi vào khách sạn với phụ nữ; Cô gái ở Sài Gòn nghi bị sát hại trong đêm; Dùng vải vô hiệu hóa camera an ninh, trộm hơn nửa tỷ đồng...

Công an Đồng Nai vừa tiếp nhận đối tượng Cao Ánh Sơn (27 tuổi) từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Đồng Nai để điều tra về các hành vi Cướp tài sản và Hiếp dâm. Năm 2008,. Sau khi gây án, Anh bị bắt còn Sơn nhanh chân tẩu thoát.Chiều 27/12, ông Đ. (58 tuổi) cùng một phụ nữ chưa rõ lai lịch đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4. Khoảng 30 phút sau, người phụ nữ rời khỏi khách sạn.Sau khi cùng với mẹ ruột thuê nhà ở ấp Bích Trì (xã Hòa Thuận) mở quán cà phê,. Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đang tạm giữ Trương Thị L để điều tra về hành vi Chứa mại dâm.. Nghe tiếng hô, người dân truy đuổi và giữ được kẻ cướp, giao cảnh sát. Công an phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm đang tạm giữ nghi can Tùng để điều tra, xử lý.Bị 2 cán bộ công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa thu giữ chiếc xe máy là tang vật trộm cắp, Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, ở xã Đông Tân, TP Thanh Hóa, đối tượng nghiện ma túy nhiễm HIV giai đoạn cuối ) đã vứt lại xe bỏ chạy.Đêm 29/12, tại hẻm số 237 đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, TPHCM,. Được đưa đi cấp cứu song nạn nhân đã tử vong sau đó. Công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng Công an TPHCM điều tra vụ việc.Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với Công an huyện Châu Thành, truy xét thủ phạm gây ra vụ trộm tại cửa hàng điện gia dụng Ánh Nguyệt nằm trên quốc lộ 1A (thuộc xã Tân Hương). Theo chủ cơ sở là bà trình báo,. Camera an ninh tại cửa hàng bị vô hiệu hóa bằng một tấm vải.Thấy Nguyễn Hậu Giang (26 tuổi, ngụ Bạc Liêu) gây hấn, xô xát với vợ cũ,. Công an quận Bình Tân (TP HCM) đã tạm giữ Nguyễn Hậu Giang về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.