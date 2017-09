Bản tin Hình sự 18H: Đại úy công an bị 10 thanh niên vây đánh dã man

Bị bạn lôi ra đánh khi đang ngồi chơi điện tử,. Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can Ly về hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Dù đã ly thân nhưng sau khi uống say,. Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang truy bắt đối tượng Thương để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết) Sau khi can ngăn một vụ xô xát tại quán bia,. Công an xã Thanh Mỹ đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Bị phát hiện khi đột nhập tiệm cắt tóc Ngọc Huyền (khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa) từ mái tôn lúc rạng sáng để trộm tài sản,. Công an phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, Bình Dương) đang tạm giữ Vinh để phục vụ công tác điều tra. (Xem chi tiết) Xảy ra mâu thuẫn cãi vã,. Gây án xong, Sơn dùng dây điện tự tử nhưng bất thành. Công an quận Bình Thạnh đang lấy lời khai của nghi phạm để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Đang giải quyết mâu thuẫn với "vợ hờ" ở quán cà phê Diễm Hà (khu phố Tây A, phường Đông Hòa),. Công an thị xã Dĩ A, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Khi đến nhắc nhở một nhóm khoảng 5 thanh niên đang ăn nhậu gây mất trật tự tại phòng trọ trên đường Hồ Văn Mên,. Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã đưa 5 người về trụ sở để điều tra. (Xem chi tiết) Vô tình gặp đối thủ tại địa bàn xã Hoàng Sơn (huyện Nông Cống) khi đang mang súng tự chế đi săn,. Sau 3 ngày gây án, Hảo và Lê Bá Sơn (SN 1991, ngụ phường Đông Hải) đã ra đầu thú, giao nộp 2 khẩu súng tự chế. (Xem chi tiết)

Sơn Ngân