TPO - TIN NÓNG ngày 16/1: Đâm chết "tình địch" giữa đường vì cuồng ghen; Tung cước đá văng dao khỏi tay tên cướp; Nam sinh viên dàn cảnh cướp 10 lượng vàng; Giả gái sờ soạng trộm ví người đàn ông say rượu...

Thấy bạn gái nhờ 1 nam thanh niên đưa tới ngã tư Lâm Nghiệp để gặp mình,bằng khiến nạn nhân chết vì thủng phổi, đứt động mạch phổi trái. Công an tỉnh Gia Lai đang truy tìm Đỗ Quốc Đại để làm rõ vụ việc.Bị “hiệp sĩ” bắt quả tang cướp giật dây chuyền trên phố,. Trong lúc giằng co, tên đồng bọn nhanh chân chạy thoát. Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Lê Trung Hòa để điều tra hành vi Cướp tài sản.Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang tạm giữ Lê Duy Khang (ở TP Huế) do bị tình nghi là kẻ chủ mưu gây ra vụ hỗn chiến ở đường Chi Lăng ngày 10/1.Lỡ tiêu tiền của anh gửi mua xe,nhưng bất thành. Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lý Diệu Minh về hành vi Cướp tài sản.Sau khi uống say ở khu phố Tây (quận 1), người đàn ông 33 tuổi (ngụ quận 7) tấp vào vỉa hè nằm ngủ bị. Công an quận 1 (TP.HCM) đang tạm giữ 2 nghi can trên để làm rõ hành vì Trộm tài sản.Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Văn Đặng (35 tuổi, trú xã Cổ Đạm) về tội Trộm cắp tài sản. Trước đó, đcó tổng giá trị tài sản hơn 35 triệu đồng rồi đem chôn trong vườn nhà để cất giấu.