TIN NÓNG ngày 1/4: Bí thư phường nhảy từ tầng 3 xuống trốn công an bắt đánh bạc; Trộm chó, hai thanh niên bị đánh trọng thương; Bị kiểm tra do nghi mua dâm, hai người đàn ông đánh cảnh sát; Nghi án chồng giết vợ rồi tự thiêu...

Sau khi dùng Facebook để đặt mua các linh kiện rồi tự lắp ráp thành các khẩu súng hơi. Công an tỉnh TT-Huế đã bắt Bảo và xác minh được đối tượng bán linh kiện chế súng là Nguyễn Anh Tuấn (23 tuổi, trú tỉnh Hà Nam)Bất ngờ ập vào nhà Nguyễn Thị Phương Duyên (SN 1983, trú đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà), công an Quảng Trị bắt quả tang 6 người đang đánh bạc.nên trọng thương.Phát hiện. Một đối tượng bị người dân đánh thương nặng, hiện đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đối tượng còn lại được đưa về trụ sở công an xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu, Nghệ An) để làm rõ vụ việc.Phát hiện có lửa cháy trong nhà ông Hoàng Phúc Vượng (SN 1957), người dân xóm Làng Mười (xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai) lao tới phá cửa ứng cứu thì phát hiện cả 2 vợ chồng gia chủ đã tử vong bên cạnh có 2 con dao và 1 lưỡi rìu. Công an tỉnh Thái Nguyên nhận định ban đầu,Bị yêu cầu dừng xe vì chạy quá tốc độ,trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh). Công an Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính hơn 10 triệu đồng với tài xế Biên về hành vi Chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và lạng lách, đánh võng trên đường.Do mẹ nợ 4 triệu đồng không có khả năng chi trả,. Công an quận Long Biên, Hà Nội đang tạm giữ các đối tượng trên để điều tra về hành vi Bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật.. Các đối tượng khai trước đó có uống rượu bia. Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.