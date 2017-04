TPO - TIN NÓNG ngày 2/4: Đánh vợ biến dạng đầu rồi ôm con đòi nhảy lầu; Giết hàng xóm vì nghi bị… bỏ bùa; Bị bắt vì bịa tin học sinh lớp 4 bị sát hại trên facebook; Rúng động bé 11 tuổi bị bố và ông nội liên tục hiếp dâm...

Công an tỉnh Vĩnh Long đang xác minh thông tin. Bước đầu ông P.T.S (SN 1955) thừa nhận từ đầu tháng 3/2016, đã 3 lần xâm hại cháu nội , còn P.T. T (SN 1981) cũng thừa nhận từ tháng 7/2016 đến nay, đã 4 lần xâm hại tình dục con gái. Cả 2 đối tượng đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.Giả vờ đến sửa ống nước theo yêu cầu của con trai gia chủ,. Công an Q.9, TP.HCM đang điều tra, truy bắt nghi phạm.Do mâu thuẫn,. Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt Nguyễn Minh Vương (16 tuổi cùng ngụ xã Long Phú, TX Long Mỹ)-nghi can trực tiếp cầm dao đâm chết người và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý.Nghe thông tin từ một người bạn,. Sau khi điều tra xác minh thông tin là bịa đặt, Công an TP Biên Hòa- Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nam để điều tra vụ việc.Đang ngồi ăn cơm trong nhà dì ruột ở xã Quảng Đại,. Công an thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang điều tra nguyên nhân và truy bắt hung thủ để xử lý.Sau khi. Công an TP Bắc Giang đã quật ngã đối tượng, giải cứu cháu bé an toàn tuy nhiên đối tượng này đã nhảy từ tầng 2 xuống bị chấn thương cột sống.Nghi ngờ anh Lý Văn Xuân (31 tuổi) dùng bùa làm hại gia đình mình,. Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Lý Văn Sềnh để điều tra về hành vi Giết người.Lợi dụng lúc bà Lê Thị Hòa (67 tuổi) đi ra vườn,. Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức rà soát, một ngày sau Hoàn bị bắt.