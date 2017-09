Bản tin Hình sự 18H: Điều tra nguyên nhân 3 người chết bất thường trong nhà nghỉ

Lợi dụng lúc Công ty đồng hồ Thành Sơn (số 216 phố Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) đông khách,. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) vừa. Nhóm cán bộ này bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang sát phạt trên chiếu bạc ngay tại nơi làm việc. Lãnh đạo Huyện cũng đã kỷ luật về Đảng và cách chức cả 6 cán bộ này. (Xem chi tiết) VKS nhân dân huyện Tuy Phước (Bình Định) đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với Nguyễn Thị Tuyết Sen (28 tuổi, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) về tội Cố ý gây thương tích. Trước đó,Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã vận động Trần Đình Tân (22 tuổi) ra đầu thú và bắt Vương Tuấn Ninh (22 tuổi-2 nghi can liên quan hành vi Hiếp dâm trẻ em. Bốn ngày trước đó, chủ mưu vụ án là Nguyễn Hồng Hà (24 tuổi) đã bị bắt. Trước đó,Lâu không thấy khách xuống, nhân viên một nhà nghỉ tại khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, TP Hà Nội) đi kiểm tra, phá khóa cửa thì. Công an quận Hoàng Mai đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Vờ xin quá giang xe về nhà, đến đoạn đường vắng,. Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên giang đã bắt tạm giam Phạm Vũ Cường về hành vi Hiếp dâm. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Ninh Thuận đã khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân cái chết của bị can Võ Tấn Minh (25 tuổi, ngụ phường Tấn Tài, TP Phan Rang-Tháp Chàm). Bước đầuCơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Lâm (cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Hải quan TPHCM) để điều tra làm rõ hành vi buôn lậu.Đi xe một mình giữa đêm khuya,của nạn nhân sau đó tẩu thoát. Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tích cực điều tra truy xét các đối tượng liên quan. (Xem chi tiết)

