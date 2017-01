TPO - TIN NÓNG ngày 5/1: Nữ sinh viên bị đưa ảnh lên mạng rao bán dâm; Án chung thân cho 'sát thủ' đoạt mạng du khách Mỹ; Ông Hàn Đức Long đề nghị sớm được xin lỗi công khai; Triệt phá ổ mại dâm trong khách sạn…

Ngày 5/1, luật sư Ngô Ngọc Trai, người bảo vệ quyền lợi cho ông Hàn Đức Long (SN 1959, ở Tân Yên, Bắc Giang) cho biết, gia đình cùng luật sư đã nộp đơnnày. Trước đó, ngày 20/12, VKSND tỉnh Bắc Giang đã đình chỉ điều tra vụ án "hiếp dâm, giết bé gái 5 tuổi" đối với ông Long.Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Y Trúc Niê (SN 1996) và Y Kân Kbuôr (SN 1990, cùng ngụ xã Ea Tu) để làm rõ hành vi hiếp dâm. Đêm 30/12/2016, sau khi đi chơi, chị H. A. (SN 1997, ngụ xã Ea Tu) nhờ Y Trúc Niê chở về.Sáng 5/1, TAND TPHCM. Ngày 21/5/2015, Chuah Chow Fay đến một khách sạn ở quận 5, TPHCM gặp ông Kwork Alexk. Trong lúc trò chuyện, ông Kwork Alexk dùng dao tấn công Chuah Chow Fay. Tuy nhiên Chuah Chow Fay giật được dao và đâm ông Kwork Alexk gục tại chỗ.

Kiểm tra khách sạn Kim Cương (đường Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Khương, TP Bến Tre), công an bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Công an tỉnh Bến Tre đã tạm giữ Hồ Thị Tuyết Hằng (SN 1980, ở phường 7, TP Bến Tre) - chủ một quán gội đầu thư giãn xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre về hành vi Môi giới bán dâm. (Xem chi tiết)

Sau khi được đưa tới ngôi nhà hoang ở khu vực xã Bình Minh (huyện Trảng Bom), N.T.T (16 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom). Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai đang điều tra vụ việc.Do nẹt pô xe inh ỏi trên tuyến đường liên xã từ xã Phú Đức đến khu dân cư khóm 4 (thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ),. Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đang điều tra vụ việc.Vào nhà dân trộm cắp tài sản bị phát hiện,. Đối tượng này bị người dân vây đánh phải nhập viện cấp cứu còn kẻ đồng phạm nữ đã nhanh chân tẩu thoát. Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang điều tra vụ việc.Theo trình báo,giá 1 triệu đồng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã hướng dẫn chị H. làm việc với bộ phận về công nghệ cao để được giải quyết, truy tìm người phát tán.