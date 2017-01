TPO - TIN NÓNG ngày 17/1: Bé 11 tuổi bị người đàn ông dụ vào phòng trọ hiếp dâm; Người đàn ông chết ven ruộng lúa với nhiều vết chém; Nữ giáo viên bị đâm trọng thương giữa đường; Công an điều tra vụ nổ súng giữa trung tâm Hà Nội...

Do mâu thuẫn tình cảm,tại khu vực dốc Bà Hai (thôn Cẩm Phô, xã Tiên Cẩm). Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đang điều tra vụ việc.Sau khi nhậu xong,. Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã bắt khẩn cấp Trần để điều tra làm rõ hành vi Hiếp dâm trẻ em.Khoảng 21h ngày 16/1, có hai người đàn ông to tiếng khi ngồi tại quán cà phê trên phố Phan Bội Châu.Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thu 2 vỏ đạn tại hiện trường và đang điều tra vụ việc.Thấy ông Vàng Nhè Giàng (48 tuổi) cùng con trai Vàng Nỏ Sình (26 tuổi, trú thôn Hạt Chả, xã Mậu Long) mời thầy cúng về làm lễ trên đất đang tranh chấp,. Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã bắt 2 nghi phạm trên về hành vi Giết người.Do mâu thuẫn cá nhân,. Công an tỉnh Gia Lai đã bắt 5 đối tượng và đang truy bắt Siu Thanh (22 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.Sau tiệc tất niên tại một quán ở huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam),. Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang điều tra vụ việc.Xảy ra mâu thuẫn tại một quán ăn trên địa bàn xã Quảng Hưng,. Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã bắt 6 người (từ 26-40 tuổi, cùng trú phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) để điều tra.