TPO - TIN NÓNG ngày 20/1: Em rể đâm chết chị vợ rồi giở trò đồi bại; Đột nhập nhà riêng, sát hại cháu bé 9 tuổi; Tài xế xe biển xanh bị khởi tố vì tát cảnh sát cơ động; Nữ giáo viên mầm non bị đâm gục trên đường do mâu thuẫn tình cảm...

. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chị D đã bị Hoàng giao cấu sau khi tử vong. Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giamTrần Tiên Hoàng về hành vi Giết người.Sáng 20/1, Công an quận Long Biên, Hà Nội khởi tố Nguyễn Duy Thanh (42 tuổi, lái xe cho Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) về hành vi Chống người thi hành công vụ. Tối 18/1, tại chân cầu Chương Dương,Sau khi 4 đối tượng chặn ông Nguyễn Đức Thuận (SN 1966, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để. Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An vừa khởi tố 4 bị can về tội Cưỡng đoạt tài sản.Kiểm tra căn nhà của ông Võ Văn Kha (48 tuổi, ở ấp Long Tân, xã Long An, huyện Long Hồ),. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã tụ tập sử dụng ma túy đá ở nhà Võ Minh Thật (SN 1997) mấy ngày nay.Nghĩ tới việc cháu Đặng Văn Khang (SN 2007) hay trêu ghẹo mình,. Sau khi gây án, hung thủ giả điên nhằm thoát tội nhưng bất thành. Công an tỉnh Hải Dương đã bắt tạm giam Thăng về hành vi Giết người.Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Tín (SN 1992, trú thôn 4, Tiên Thọ) chặn đường. Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đã tạm giữ Nguyễn Văn Tín để điều tra. (Xem chi tiết) Thấy thiếu nữ cùng dự đám cưới với mình làbị gia chủ phát hiện. TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Phó 4 năm tù vì tội Hiếp dâm.Công an TP Yên Bái đang điều tra vụ. Thanh niên này đi ôtô bán tải lao lên dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành, có biểu hiện say rượu, sau đó hình ảnh bị tung lên mạng xã hội Facebook.