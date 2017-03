TIN NÓNG ngày 27/3: Nhiều người đồng tính bị kẻ cướp gạ ân ái, chuốc thuốc mê; Nữ tiếp viên hàng không nộp phạt 1,2 tỷ đồng để khỏi ngồi tù; Cãi nhau chuyện uống bia, em đâm chết anh; Công an nói gì về nghi án bé gái bị xâm hại tại trường...

Sau cuộc say bí tỉ tại quán bar Dragon Beach (Mũi Né, Phan Thiết), cô Myrvold L. (22 tuổi, quốc tịch Na Uy) đã lên xe máy đi với anh xe ôm VMT (26 tuổi, ngụ Mũi Né).. Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục điều tra vụ việc.Bị bạn tình đồng tính rủ đến khách sạn "vui vẻ" rồi đánh thuốc mê cướp tài sản, anh Trung (22 tuổi) đã "tương kế tựu kế". Quang thừa nhận đã giăng bẫy trót lọt nhiều vụ bằng chiêu tương tự. Công an quận Gò Vấp (TP HCM) tạm giữ hình sự Nguyễn Trí Quang về hành vi Cướp tài sản.Sáng nay, TAND TP HCM xét xử bị cáo Hà Thị Thùy Dương (SN 1983, tại Tiền Giang, tiếp viên hàng không hãng Asiana Airlines) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ngoài việc tịch thu sung công quỹ số tiền tang vật 90.000 USD, bị cáo còn bị VKS đề nghị mức án 4-5 năm tù.Đang lưu thông trên quốc lộ 60 (đoạn qua xã Tam Phước, huyện Châu Thành). Công an tỉnh Bến Tre đã bắt 7 người liên quan để điều tra về các hành vi Giết người, Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm.Liên quan đến vụ. Nhiều khả năng, bé bị xây xát bên ngoài vùng kín, trong quá trình người giúp việc tắm cho bé vào chiều 21/3.Bị anh ruột trách chuyện ăn nhậu trước mặt bạn bè,. Công an tỉnh Cả Mau tạm giữ hình sự Hà Trọng Sơn về hành vi Giết người.Chở hàng trăm cây thuốc lá không rõ nguồn gốc, đi từ Long An đến ngã tư Giếng Nước (Quốc lộ 22) thì bị Công an huyện Hóc Môn chặn bắt,. Đối tượng này sau đó tử vong nghi trúng đạn. Công an TP HCM đang điều tra vụ việc.