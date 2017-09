Bản tin Hình sự 18H: Gần trăm nữ tiếp viên chờ khách “chọn” trong quán karaoke

Bất ngờ kiểm tra cơ sở Karaoke Thiên Tình Nghĩa phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một), Công an tỉnh Bình Dương. Qua kiểm tra, 71 khách người nước ngoài không xuất trình được hộ chiếu thị thực, 15 tiếp viên dương tính với ma túy. (Xem chi tiết) Phát hiện két sắt phòng tài vụ một trường THCS trên địa bàn quận để nhiều tiền, bảo vệ tại đây là. Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khởi tố bị can Tuấn về hành vi Trộm tài sản. (Xem chi tiết) Gọi bạn tới đi nhờ do vi phạm giao thông bị giữ xe, Hà Minh Hiệp (21 tuổi), Nguyễn Du Dương (18 tuổi) xảy ra cãi vã với Nguyễn Du Dương (18 tuổi) nên bị. Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giam cả 6 nghi phạm trên để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Ô tô của nhà xe Tân Niên. Nhóm này sau đó dùng vật cứng phá kính xe. Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. (Xem chi tiết) Thấy bà Nguyễn Thị Ánh (59 tuổi) đang đi bán vé số,. Công an huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) đang tạm giữ Bớt để điều tra về hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết) Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, trên người chỉ mặc bộ váy màu đen và xuất hiện tại đây khoảng 3 ngày trước. (Xem chi tiết) Sau khi móc nối với một nhân viên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn làm giả 20 tờ “Giấy chuyển tuyến” bán từ 3-4 triệu đồng cho bệnh nhân có nhu cầu,để “mua sự im lặng”. Công an Hà Nội đã khởi tố bị can Thảo về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. (Xem chi tiết) Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố ông Vi Khánh Hòa (SN 1954, trú xã Mai Sao, huyện Chi Lăng) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước. Theo cơ quan chức năng,

Sơn Ngân