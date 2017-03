TPO - TIN NÓNG ngày 8/3: Đánh chết người nghi ăn trộm, chôn xác phi tang; Bố sát hại con trai 15 tuổi rồi tẩm xăng tự sát, đốt nhà; Bé 8 tuổi bị hiếp dâm trong quán karaoke; Nam thanh niên bị đạp ngã, đánh hội đồng cướp xe giữa đường...

. Nạn nhân đã chống cự quyết liệt và kêu cứu nên được người dân địa phương hỗ trợ bắt giữ nghi phạm.

Nghi Vàng Văn Kìn (trú xã Nậm Xe) ăn trộm gà,. Gần 1 năm sau hành vi của các đối tượng bị phát hiện. Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố các đối tượng trên để điều tra vụ việc.Xảy ra mâu thuẫn,. Công an tỉnh Thanh Hoá đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc và thu được hung khí anh Khương dùng để sát hại con.Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đang tạm giữ Đ.V.P (SN 1984) để điều tra về hành vi Hiếp dâm. Theo tố cáo của chị G (25 tuổi, ở huyện Lý Nhân), khoảng 20h30 ngày 4/3, t

UBND TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Văn Quang (tại TP Vị Thanh, Hậu Giang) vì kinh doanh hàng hóa nhập lậu; tang vật là thỏi vàng 1kg cũng bị tịch thu. Tiệm kim hoàn này đã cho người đến An Giang mua thỏi vàng nhập lậu trị giá gần 1 tỷ đồng để về chế tác nữ trang bán kiếm lời. (Xem chi tiết)

và bị chủ quán phát hiện, trình báo cơ quan chức năng. Công an TP Móng Cái đã tạm giữ Ngọc để điều tra, xử lý.

Đang chạy xe máy trong đêm vắng về nhà,tẩu thoát. Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã khám nghiệm hiện trường và đang tung lực lượng truy xét nhóm cướp trên.Đi hát tại quán karaoke trên địa bàn phường Hải Hòa (TP Móng Cái, Quảng Ninh)Buồn bực vì. Cảnh sát đang tạm giữ bà này để điều tra. Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã chuyển bà Xê cùng hồ sơ vụ Buôn bán trẻ em cho Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra.Không có tiền mua ma tuý, Lê Hoàng Lâm (27 tuổi, ngụ xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo) mang theo dao thái lan đi cướp tài sản. Khi. Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) đang tạm giữ Lâm để điều tra vụ việc.