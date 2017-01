TPO - TIN NÓNG ngày 1/1: Hai chân dài "tàu nhanh" trong khách sạn giá 2 triệu đồng/lượt; Người đàn ông trình báo bị cướp 250 triệu đồng ngày cận Tết; Dùng ảnh khỏa thân để ép bạn gái trả "tình phí"; Hai người thương vong vì đụng chân nhau ở quán bar...

Công an thành phố Vinh, Nghệ An đã khởi tố Lê Thị Ngọc Hiền (41 tuổi, trú huyện Tương Dương) về tội Môi giới mại dâm. Theo cảnh sát,Bị phát hiện khi cưa song cửa sổ vào nhà bà Trần Thị Hương (50 tuổi, ở xã Cát Tân, huyện Phù Cát, Bình Định) để lục tìm tài sản,. Công an huyện Phù Cát đang điều tra truy bắt các đối tượng liên quan.Sau khi đến chợ đầu mối Thủ Đức để thu tiền từ các bạn hàng, khi lưu thông đến cầu Bình Lợi (thuộc phường 13, quận Bình Thạnh),trong cốp xe của nạn nhân. Công an quận Bình Thạnh đang tiến hành điều tra, truy xét vụ việc.Trong lúc nhảy ở quán bar Club Zing trên đường Tạ Quang Bửu (phường 5, quận 8, TP HCM), nhóm thanh niên đụng chân nhau nên dẫn đến xô xát,. VKSND TP HCM đã đề nghị truy tố Nguyễn Đình Trực về tội Giết người.Níu kéo tình cảm bất thành và để lấy lại khoản tiền vay cho nhân tình,. Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Liêm về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.Sau khi trốn truy nã về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy,. Xác định, trưởng bản Vi Văn Thắng chính là Vi Văn Thẩu nên CQĐT tiến hành bắt giữ đối tượng tại nhà riêng trước sự ngỡ ngàng của dân bản.Thường xuyên lui tới các trạm xe buýt,. Công an quận 1 (TPHCM) đã tạm giữ Nguyễn Văn Cường để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)