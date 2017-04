TPO - TIN NÓNG ngày 8/4: Hai chiến sĩ công an bị chém trọng thương; Nam sinh lớp 11 chích điện vào trán người đang ngủ; Đám trẻ đập cửa phòng ngủ cứu bé 8 tuổi khỏi 'yêu râu xanh'; Cảnh sát điều tra việc bé gái 18 ngày tuổi tử vong dưới giếng...

Đang điều khiển xe đạp điện chở bạn gái trên phố Tràng Tiền (phường Tràng Tiền),sau đó bỏ chạy.Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ việc.Đang chở con gái 20 tháng trên đường Mạc Thị Bưởi,. Công an TP Nam Định đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường, khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre) đang tạm giữ Nguyễn Văn Diễn (34 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm) về hành vi Chống người thi hành công vụ. Trước đó,Rạng sáng 8/5,chát chúa. Trong đó, 12 người được xác định dương tính với chất ma túy, bị tạm giữ để điều tra. Lực lượng chức năng tạm giữ 4 máy đánh nhạc, shisha cùng nhiều rượu ngoại...Bị anh Bùi Văn Ngọc-nhân viên cửa hàng xăng ở xã Châu Thôn (Quế Phong, Nghệ An) đánh,. Anh Ngọc bị điện giật đã hô hoán khiến Tâm hoảng hốt lao ra khỏi phòng, bỏ lại chiếc xe đạp. Công an huyện Quế Phong, Nghệ An đang tạm giữ nghi phạm để điều tra.Thấy cha mẹ bé gái 8 tuổi đi vắng, Trần Bảo Ngọc (45 tuổi, trú xã Phú Gia, huyện Hương Khê) kéo bé vào phòng ngủ, khóa cửa để giở trò đồi bại.. Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bắt Trần Bảo Ngọc để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em.Đang ngồi nhậu tại nhà cùng khoảng 10 người,. Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, trước đó, anh Mén và nhóm thanh niên trên có mâu thuẫn trong một quán ăn tại Mỹ Tho.Phát hiện con gái mới sinh 18 ngày tuổi không còn trong phòng, cả gia đình. Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp cùng công an huyện Đức Linh khẩn trương điều tra vụ việc.