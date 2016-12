TPO - TIN NÓNG ngày 29/12: Nhậu xỉn, bố xâm hại con gái 15 tuổi; Người dân khống chế gã chồng đâm vợ vì ghen; Xác nam thanh niên lõa thể nhiều vết bầm tím ở cánh đồng; Ngủ quên khóa cửa xe, bị trộm lấy đi 50 triệu đồng...

Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang điều tra nghi án nam thanh niên bị sát hại dưới chân cột điện cao thế tại cánh đồng ở thôn Văn Trai (xã Văn Phú). Trước đó, thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo, bị đa chấn thương ở trán và đầu, có vết trầy xước, não xung huyết, dập nách... (Xem chi tiết)

tại khu vực ấp 5 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh). Hung thủ bị người dân khống chế ngay tại hiện trường. Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tạm giữ Nguyễn Đình Đăng để điều tra về hành vi Giết người.Đại diện công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua khám nghiệm bước đầu xác định,Theo cơ quan chức năng, việc điều tra, tạm giữ Toản được thực hiện theo đúng quy định.Thấy bạn trai của dì bị bóp cổ đe doạ sau khi chọc ghẹo thiếu nữ 16 tuổi tại quán karaoke,, dập não, tỉ lệ thương tật 33%. Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam Tài về hành vi Cố ý gây thương tích.Vợ đi chăm con gái út ở Bệnh viện Sản nhi Trà Vinh,, bất chấp lời van xin. Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đã hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lâm Văn Bé về hành vi Cưỡng dâm trẻ em.Bị chồng đánh vì thường xuyên uống rượu say xỉn,Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.Sau khi ăn liên hoan tại nhà hàng trên phố Nguyễn Chí Thanh, anh P.H.T (trú Thanh Trì, Hà Nội) đỗ xe trên vỉa hè bên đường để làm việc rồi ngủ quên trên xe. Khi tỉnh dậy,Công an phường Láng Hạ đang phối hợp với Công an quận Đống Đa đang thu thập thông tin, truy tìm nghi phạm.