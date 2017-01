TPO - TIN NÓNG ngày 8/1: Hai người chết bất thường trong quán cà phê; Cướp taxi bất thành rồi báo bạn gái bị giang hồ truy sát; Hơn 20 người vác dao truy sát nhau giữa đường; Hai tài xế dừng xe ngủ dọc đường bị trộm 100 triệu đồng...

Lái ôtô đêm khuya trên quốc lộ 1A, hai tài xế Trịnh Công Sơn (32 tuổi, lái xe du lịch 4 chỗ từ Sài Gòn về Hậu Giang) và Lưu Khánh Bình (23 tuổi, chạy ôtô tải đông lạnh) mệt mỏi nên. Công an huyện Long Hồ đang điều tra, truy tìm nhóm trộm.Bị Nguyễn Huỳnh Khương Linh (34 tuổi, quê An Giang) dùng dao cứa nhiều nhát vào cổ và tay,. Công an phường Khánh Bình, TX Tân Uyên, Bình Dương đã bắt giữ nghi can Linh để điều tra vụ việc.Sáng 8/1, người dân xã Bàu Đồn (huyện Gò Dầu, Tây Ninh) phát hiện anh Trần Văn Công (33 tuổi) nằm thoi thóp bên cạnh có chai thuốc diệt cỏ còn người vợ của anh này đã tử vong trên giường ngay trong quán cà phê của gia đình. Anh chồng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.Bám theo 2 kẻ khả nghi trên đường,. Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ Trần Văn Tài để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.Bất ngờ ập vào quán cà phê do bà Lê Thị Lục (55 tuổi, trú xã Hương Minh) làm chủ,. Bà Lục khai đang "nuôi" một số gái bán dâm để chiều khách và được các đào chia 50% số tiền họ kiếm được. Công an huyện Vũ Quang đang tạm giữ bà Lục về hành vi Chứa mại dâm.Clip dài hơn một phút đăng tải trên mạng xã hội chiều tối 7/1 ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên ném gạch, cầm dao rựa đuổi chém nhau trên Tỉnh lộ 767.. Một trong hai nhóm là thanh niên nơi khác đến.Biết được vị trí lắp đặt camera an ninh của gia chủ do đang ở trọ tại đây,. Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) đang tạm giữ nghi phạm để điều tra vụ việc.Công an TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thiện Chiến (44 tuổi, trú phường Trưng Vương) và Nguyễn Thị Thư (28 tuổi, trú huyện Phú Lương) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý. Được biết, khiKhoảng 8 giờ sáng 8/1,. Sau khoảng 30 phút, người này tự leo xuống thì bị công an quận 6 bắt giữ đưa về trụ sở làm rõ danh tính và xử lý.