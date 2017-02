TPO - TIN NÓNG ngày 17/2: Đột nhập nhà dân, thanh niên bắt bé gái làm con tin; Người vợ cùng nhân tình phi tang xác chồng; Ham của lạ, nhiều 'quý ông' sập bẫy nữ quái; Mẹ chết, con nhập viện sau khi bị cướp túi xách...

Gây sự, cãi vã với vợ trong tiệc rượu tại khu trọ hẻm 19 (đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) vì cho rằng vợ không chung thủy, Tô Út Lớn (49 tuổi) đã đâm chết nạn nhân. Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) tạm giữ hình sự Tô Út Lớn về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. (Xem chi tiết)

Bị truy bắt sau khi đột nhập nhà dân tại thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị),nhưng không thoát. Công an huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) đã bắt giam Hào về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật và Cướp tài sản.Chị Trần Lê Tuyết Nhi (22 tuổi, ở quận Bình Tân) đang chở mẹ về nhà thì bị 2 thanh niên áp sát xe giật túi xách trên quốc lộ 1 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).. Công an quận Bình Tân, TP HCM đang trích xuất camera truy tìm hung thủ.Công an huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) đang tạm giữ Vương Đình Quyền (SN 1974, trú xã Đắk Nuê, huyện Lắk) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ. Quyền bị cáo buộc

Bị phát hiện mua bán ma túy gần cầu vượt ngã 4 Gò Mây (phường Bình Hưng Hòa B, TPHCM), Bùi Đặng Trường (36 tuổi, ngụ quận Tân Phú) chống cự quyết liệt, lấy dao lam cắt vào cổ tự sát nhưng bị 3 cảnh sát hình sự đặc nhiệm ngăn cản. Trong quá trình khống chế, 3 trinh sát bị dính máu của Trường nên phải uống thuốc phơi nhiễm HIV. (Xem chi tiết)

Thấy anh Nguyễn Tuấn Vũ (27 tuổi) dựng xe máy ngay lề đường để đi tiểu và nghe điện thoại, Phạm Minh Cương (23 tuổi, quê Kiên Giang), Châu Phúc (26 tuổi, quê Cà Mau) và Phạm Thanh Tuấn (20 tuổi ngụ Bình Dương). Công an quận 9 (TPHCM) đang tạm giữ 3 nghi phạm trên về hành vi Cướp tài sản.Công an tỉnh Bạc Liêu tạm giữ hình sự Lê Thị Ly (41 tuổi, ngụ huyện U Minh, Cà Mau) về hành vi Cướp tài sản, nạn nhân là 3 người đàn ông ở các tỉnh miền Tây.Phát hiện chồng là Vũ Duy Hành (SN 1988, trú TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị Nguyễn Thành Đức (SN 1988, trú thôn Bình An, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) sát hại,của gia đình. Công an Lâm Đồng bắt giữ Đức để điều tra, làm rõ vụ việc.