TPO - TIN NÓNG trong ngày 16/2: Hàng loạt cô gái khỏa thân, kích dục cho các "quý ông"; Mưu tính sát hại vợ nhưng nhầm cháu gái; Nghi vấn nổ súng do mâu thuẫn giữa cậu cháu, một phụ nữ nguy kịch; Cô gái truy đuổi 2 tên cướp ở Sài Gòn...

Mâu thuẫn từ trước do ghen tuông,khiến nạn nhân bị thương. Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đơn vị đã tạm giữ Trần Quyết Thái để điều tra làm rõ về hành vi Giết người.Sau khi giật điện thoại của chị Nguyễn Thanh Hồng Ngọc (20 tuổi, quê Đồng Nai),rồi cùng người dân bắt gọn. Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ 2 nghi phạm trên để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.Thấy ông Võ Văn Út dẫn theo vài người mang hung khí đến tìm con mình để giải quyết mâu thuẫn,xuyên từ miệng ra sau gáy, gục tại chỗ. Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ việc.Trên đường về nhà sau khi uống rượu say, Cán Văn Hiếu (trú xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu) va quẹt vào một xe máy dựng bên đường.. Công an tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam Cán Văn Hiếu về tội Giết người.Được cho là do ghen tuông,. Nạn nhân tử vong ngay sau đó. Công an TP Bến Tre đang tiến hành điều tra làm rõ.Bất ngờ ập vào tiệm massage Huyền Long ở phường Hiệp Tân và một địa điểm khác ở phường Bình Hưng Hòa A (cùng quận Bình Tân),. Cả 2 cơ sở đều với danh nghĩa công ty y học cổ truyền nhưng hoạt động kích dục kiểu Thái cho khách do bà Đặng Thị Cà Sol làm chủ.Đang đi qua khu vực ngã ba đường Thủ Dầu Một và đường Trần Quang Khải,. Sau vài giờ gây án, nghi phạm Sỹ đã ra đầu thú và đang bị công an phường Duyên Hải, TP Lào Cai đang tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.Thấy 2 thanh niên đánh nhau, anh Nguyễn Văn So (39 tuổi) cùng với ông Nguyễn Văn Chính (49 tuổi, cùng ở xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm) ra can ngăn, yêu cầu kẻ cầm dao hạ hung khí. Sau đó,Công an tỉnh Vĩnh Long vừa bắt Trần Phi Công (23 tuổi) cùng 5 đồng phạm để điều tra tội Giết người.