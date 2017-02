TPO - TIN NÓNG ngày 18/2: Nam thanh niên dùng dao chém đại úy công an; Vợ cắt 'của quý' chồng vứt xuống sông vì ghen; Bắt khẩn cấp nghi phạm hiếp dâm rồi sát hại bé gái 10 tuổi; Nhiều cô gái bị cướp và hiếp dâm vì quen “bạn trai” qua mạng; Chém 2 người vì... con chó...

Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) bắt giữ Đặng Quốc Trung (32 tuổi, ngụ xã Hội Nghĩa) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Trước đó, doĐang ngồi nhậu với nhóm bạn khoảng 12 người,khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Công có biểu hiện co giật, khó thở (nghi vấn do sử dụng ma túy đá) nên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã bắt giữ Lê Văn Long (22 tuổi, quê Hậu Giang; tạm trú thị xã Thuận An) tại một phòng trọ thuộc thị xã Thuận An, Bình Dương. Long khai nhận, đã lên mạng xã hội Zalo kết bạn với các nữ công nhân ở quanh khu vực mình ở rồi dụ dỗ đưa 4 nạn nhân đến khu đất trống thuộc phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) cướp tài sản và hiếp đâm. (Xem chi tiết)

Thấy Phạm Thị Yến Ngọc (10 tuổi) đi học về, Phạm Văn Lên (18 tuổi, cùng ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) đã kéo bé gái vào khu vườn vắng rồi dùng tay bóp cổ và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sợ bị phát hiện, nghi phạm kéo thi thể nạn nhân dìm xuống mương nước rồi về nhà ăn cơm. Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt Lên để điều tra về hành vi Giết người, Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)

Nghi ngờ chồng có tình nhân nên lợi dụng lúc ông này ngủ say sau chầu nhậu, bà Lê Thị Mỹ Chi (34 tuổi) đã dùng dao cắt đứt "của quý" chồng quăng xuống sông. Nạn nhân hiện được cấp cứu tại Bệnh viện nhưng không thể nối lại bộ phận sinh dục do không tìm được. Công an huyện Tân Thạnh (Long An) mời bà Lê Thị Mỹ Chi tới để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)

Nhận được tin Đậu Đức Hoàng (37 tuổi, trú phường Tân Giang) đang đe dọa bà con tiểu thương tại chợ TP Hà Tĩnh, cán bộ Công an phường Nam Hà, tới ngăn chặn thì bị. Công an TP Hà Tĩnh đang điều tra làm rõ vụ việc.

Xảy ra cãi vã tại một sự kiện được tổ chức ở đường Nguyễn Trung Ngạn (quận 1), nhà báo "dỏm" Hoàng Phạm Mạnh Tùng (SN 1970, ngụ Q.3, TP.HCM) rút dao thủ sẵn trong cuốn sổ đâm một nhát vào sau lưng ông N.T.Q (SN 1976, ngụ tỉnh Bình Định) khiến nạn nhân bị thương tật 16%. Công an quận 1, TP.HCM, đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Phạm Mạnh Tùng để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)