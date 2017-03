TPO - TIN NÓNG ngày 15/3: Hàng loạt quý ông bị cướp khi đang "mây mưa"; Cảnh sát băng rừng lùng nghi can sát hại anh trai, chị dâu; Nữ gia chủ bị kẻ gian dí dao cướp tại phòng ngủ; Nam thanh niên quỳ gối chết trước tiệm thuốc tây của bạn gái...

. Chị Loan vùng vẫy và đến sáng cùng ngày đã tự cởi được trói, sau đó chị đến Công an phường 11 (quận 6,

TP.HCM) trình báo.

. Công an huyện Phong Thổ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã truy tìm và bắt được đối tượng sau 6 giờ gây án.

Ập vào quán cà phê không tên ở xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ), Công an tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang chủ quán Phan Thị Bạch Tuyết (40 tuổi) đang bán dâm cho khách. Bước đầu bà Tuyết khai,. Đã có ít nhất 10 người đã sập bẫy băng nhóm này.Nghe tiếng kêu la, người dân ở huyện Nghĩa Hành chạy tới ứng cứu, phát hiện. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi nhận định: "Nhiều khả năng sau khi dùng xăng đốt chồng, người vợ đã nhảy kênh tự tử".Thấy Tạ Quốc Toàn (27 tuổi, ngụ xã Long Hà) gọi cửa vào lúc nửa đêm, chị Cao Thị Hiền (26 tuổi, ngụ xã Long Bình) sợ bạn trai say rượu không dám mở cửa.. Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp cùng huyện Phú Riềng điều tra làm rõ vụ việc.Tỉnh giấc vì nghe tiếng động lạ,Sau khi

Cất 600 triệu đồng trong cốp để trong nhà xe nhưng chưa đầy 1 giờ sau đó, chị N.T.T (trú thị trấn Dương Đông) phát hiện N.Đ.C (không có nơi ở ổn định) đang cầm túi tiền của chị lên xe tẩu thoát. Tuy nhiên, ngay sau đó xe máy của tên C. tông vào ô tô chạy ngược chiều té ngã, nên đối tượng này bị người dân bắt giữ. Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Đột kích vào "boong ke" tầng hầm kiên cố tại số nhà số 88 (tổ dân phố 7, thị trấn Sông Mã), qua 3 lớp cửa có người cảnh giới và lắp hệ thống camera quan sát, Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) bắt giữ 4 "con bạc" và chủ chứa Hoàng Văn Lợi. Lực lượng chức năng thu giữ tại chiếu bạc trên 80 triệu đồng, 4 xe máy, 5 điện thoại cùng nhiều tang vật khác có liên quan. (Xem chi tiết)

Do muốn nối lại tình cảm nhưng bất thành nên. Công an quận Long Biên, Hà Nội đang điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ việc.