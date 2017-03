TPO - TIN NÓNG ngày 19/3: Cảnh sát nổ súng bắt nghi phạm vận chuyển 100 bánh heroin; Hành khách nhập cảnh Tân Sơn Nhất cùng 2 khẩu súng ngắn; Bố dùng chày sát hại con trai trong đêm; Hãi hùng phát hiện thi thể em trai trong vườn cà phê...

Bị chặn bắt tại trạm thu phí quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình,Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. (Xem chi tiết)

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện trên chuyến bay từ Hồng Kông về TP Hồ Chí Minh có 1 kiện hành lý nghi vấn. Kiện hành lý được xác định của một hành khách nam, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Kiểm tra thực tế, ngoài hành lý cá nhân, hải quan còn phát hiện có 2 khẩu súng ngắn có độ sát thương cao. Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã tiến hành thu giữ tang vật, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý.

Liên quan đến nghi vấn một học sinh lớp 1 bị xâm hại ở trường tiểu học L.T.V (quận Thủ Đức, TP.HCM), đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng tham mưu, Công an TPHCM cho biết, Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TPHCM) vào cuộc, phối hợp với Công an quận Thủ Đức điều tra làm rõ. Theo đại tá Quang, hiện Công an quận Thủ Đức đang điều tra vụ việc và chưa có kết luận. (Xem chi tiết)

Sau đó, bố ruột nạn nhân là Đỗ Văn Quý (1967) thú nhận đã dùng chày đánh chết Cương khi nạn nhân đang ngủ. Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ đối tượng Quý để phục vụ điều tra. (Xem chi tiết)

Khi mở cửa vào nhà và bật điện,Trong lúc cùng một nhóm bạn đi vào vườn cà phê của gia đình thuộc tổ dân phố 7, P.Lộc Phát (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) để câu tắc kè.Hiện, Công an TP.Bảo Lộc đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Bị nhóm thanh niên truy đuổi đến trước địa chỉ số 237/50 Trần Văn Đang (phường 11, quận 3, TPHCM), anh Nguyễn Mạnh Dũng (39 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú quận 3) liền rút súng chống trả. Anh này chưa kịp hành động đã bị đối thủ chém liên tiếp phải nhập viện. Sau khi gây án, nhóm hung thủ lên xe rời đi. Hiện Công an quận 3 đang phối hợp với PC45 - Công an TPHCM để tiến hành điều tra, truy xét. (Xem chi tiết)

Để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, cần có sự vào cuộc kiểm soát của lực lượng công an, tài nguyên và môi trường và các lực lượng khác. Đặc biệt, cơ quan công an cần điều tra, làm rõ sau lưng nhóm khai thác trái phép là những tổ chức tội phạm nào? “Sao lại có chuyện nạo vét luồng lạch mà cát thì cho lên tàu còn bùn và rác để lại”, Phó Thủ tướng nêu câu hỏi. (Xem chi tiết)