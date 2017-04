TPO - TIN NÓNG ngày 20/4: Người đàn bà nghi bị giết, trói chặt vào gốc cây; Hiếp dâm cô gái vì “yêu”, gã trai bị cắn đứt lưỡi; Nam sinh lớp 9 khai tiếp tục vào học sau khi đánh chết bạn; Học viên nghi bị đánh chết sau 1 ngày nhập trại...

Dù mới gặp nạn nhân chỉ chưa được 30 phút,Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt khẩn cấp Quang về hành vi Hiếp dâm.Vừa vào trại cai nghiện tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân (huyện Hóc Môn) một ngày. Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã đưa một số học viên có liên quan đến vụ việc trên lên trụ sở làm rõ.Phát hiện "đối thủ" xuât hiện, Lý Văn Giỏi (SN 2000, học sinh lớp 9, ngụ ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) bỏ học ra sau trường gặp Lê Vũ Phụng (SN 2001). Trong lúc ẩu đả,. Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ Giỏi để điều tra về hành vi Giết người.Do mâu thuẫn từ tiền bạc,. Công an TP.HCM đang tạm giữ Phạm Đăng Cương để điều tra, xử lý về hành vi Giết người.Khoảng hơn 22h ngày 19/4,. Hiện người chồng của nạn nhân đã rời khỏi địa phương nên Công an huyện Hoài Đức đang tìm kiếm người này để làm rõ vụ việc.Cho rằng bị lừa dối tình cảm, lấy trộm tiền bạc, Phạm Thị Thu Thuỷ (50 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Bình Tân) đã d. Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đã khởi tố, bắt tạm giam Thuỷ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.Khoảng 7h ngày 20/4, người dân thuộc thôn Tân Lợi (xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang)tại khu vực đồi chè. Công an huyện Bắc Quang đã khám nghiệm hiện trường và tử thi để xác minh, điều tra vụ án.