TPO - TIN NÓNG ngày 11/1: Mẹ thoi thóp bên thi thể con trai trong phòng trọ; Bắt tạm giam cựu Chủ tịch ngân hàng Đại Tín; Giáo viên tiểu học bị đâm chết tại trường; Người đàn ông chết giữa đêm với nhiều vết đâm...

Nghe tiếng kêu phát ra trong căn phòng trọ của chị Phạm Thị Xuân Trang (30 tuổi, quê Long An), người dân ở ấp Vĩnh Trường (xã Tân Vĩnh Hiệp, TX Tân Uyên) chạy đến ứng cứu thì. Công an tỉnh Bình Dương nghi đây là vụ giết người, cướp tài sản khi một số tiền vàng và tài sản đã bị lấy mất.Tối 10/1, C46 Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 người nguyên lãnh đạo ngân hàng Đại Tín.. Hơn 4 tiếng trốn trong rừng, hai đối tượng bị bắt ngay tại bìa rừng ở xã Tô Mậu và thừa nhận gây ra hàng loạt vụ cướp giật tại nhiều địa phương.Sau khi vào trường tiểu học Long Thạnh 2 (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang)tại hiện trường nhưng bất thành. Được biết, hung thủ và nạn nhân đều chưa có gia đình, chơi khá thân với nhau. Công an huyện Phụng Hiệp đang tạm giữ nghi can để điều tra vụ việc.Níu kéo tình cảm không thành,. Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) xác định Tuyến chính là hung thủ gây ra cái chết của người vợ cũ.

Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã “tung” quân điều tra xử lý sau khi báo chí phản ánh về tình trạng nạn trộm phụ tùng ô tô 'tái xuất' dịp cuối năm. Trong khi đó, ngày 11/1, PV tiếp tục nhận được thông tin phản ánh của một số bị hại liên quan đến các vụ trộm cắp linh kiện ô tô như gương, logo… (Xem chi tiết)

Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) vừa bắt quả tang 4 đối tượng đang chơi ma túy đá tại tầng 14 một khách sạn. Tại hiện trường, công an phát hiện trong phòng còn lại 3 gói ketamin và 1 gói cần sa. Được biết, 4 thanh niên này đều có hộ khẩu thường trú tại TP Hà Tĩnh, thuê phòng khách sạn từ tối 10/1 để tổ chức sử dụng ma túy. (Xem chi tiết)

Đêm 10/1, ông Huỳnh Văn V. (45 tuổi, ngụ ở xã Xuân Thới Đông) giăng mùng ngủ ngoài hiên còn người cháu khoảng 20 tuổi nằm ngủ trong nhà. Đến khoảng 2h sáng 11/1,. Công an huyện Hóc Môn, TPHCM điều tra làm rõ vụ việc.