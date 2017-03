Cho tới thời điểm nạn nhân tố cáo, hắn đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu. Công an huyện Bảo Thắng đã tạm giữ hình sự Chu về hành vi Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)

Hai đối tượng liền gọi cho Tô Tiến Thành (SN 1993, quê Quảng Ninh) mang theo hung khí đến đập phá và chém trọng thương 3 nữ nhân viên massage của tiệm này rồi bỏ trốn. Sau đó, Công an quận Gò Vấp đã bắt được Thành và Vinh, riêng tên Quyết nhanh chân chạy thoát.

Do có mâu thuẫn từ trước trong việc làm ăn kinh doanh, Nguyễn Nhật Kiên (52 tuổi, ĐKTT 4B cụm 5) đã dùng súng bắn chết Hoàng Quốc Bình (Bình béo) và khiến 2 người khác bị thương. Sau khi gây án Kiên đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Hoà Bình phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma tuý (C47), Bộ Công an vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin phóng xe như phim hành động tại xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội. Theo đó, khi bị truy đuổi, đối tượng liền lao vào ô tô của người dân và lực lượng chức năng để thoát khỏi vòng vây. Trên đường tháo chạy, đối tượng ném chông truy cản nhưng bị cảnh sát nổ súng bắn thủng lốp, bắt gọn. Hiện hồ sơ vụ án đã chuyển lên Bộ Công an xử lý. (Xem chi tiết)

Sau đó, Tư rút toàn bộ số tiền trên. Công an tỉnh Đồng Nai đang truy tìm Tư về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tự xưng cán bộ điều tra của Bộ Công an, đang điều tra vụ án giết người, buôn bán ma túy và mua bán người,Hắn ta đưa ra lý do nghi vấn số tiền đó liên quan đến hoạt động phạm tội.