TPO - TIN NÓNG ngày 28/2: Đi làm đẹp, bị bạn mới quen "chôm" mất gần nửa tỷ đồng; Dùng ảnh "nóng" tống tiền bạn tình đồng tính; Công an trả ngoại tệ trị giá hơn 9,5 tỷ tạm giữ của dân; Em rể giở trò đồi bại với chị gái thiểu năng...

Trong khi đi làm đẹp tại tiệm uốn tóc ở đường Tân Thành (phường 12, quận 5),. Công an quận 5 (TP.HCM) đang điều tra vụ việc.Phát hiện Triệu Văn Thạch (SN 1988, trú thôn Khuổi Khê, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) xách theo hộp cát tông, có dấu hiệu khả nghi,. Thạch khai mang số ma túy trên để bán cho một người lạ mặt ở Trung Quốc. Cơ quan chức năng đang tạm giữ đối tượng trên để điều tra mở rộng.Từng vào khách sạn trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất) để quan hệ đồng tính với anh Nguyên (42 tuổi),. Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ Tú để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.Có mâu thuẫn từ trước nên. Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tạm giữ 9 thanh niên liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi giật túi xách của một phụ nữ, Vũ Xuân Hồng (SN 1994, ở phường Nam Khê, TP Uông Bí) và Nguyễn Trung Thắng (SN1995, quê TP. Hải Phòng) tăng ga tẩu thoát nhưng bị người dân phát hiện, truy đuổi và bắt gọn. Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đang tạm giữ 2 đối tượng trên để điều tra hành vi Cướp tài sản. (Xem chi tiết)

vì ông này không có dấu hiệu buôn bán ngoại tệ hoặc vận chuyển trái phép qua biên giới. Trước đó ông Thạch đi xe máy mang theo số ngoại tệ lớn nhưng không chứng minh được nguồn gốc nên bị công an thu giữ.Thừa lúc vợ đi vắng,. Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam Đặng Minh Luân để điều tra về hành vi Hiếp dâm.